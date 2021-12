Monreal reitera apoyo a jóvenes detenidos en Veracruz

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó al Poder Judicial de Veracruz a no convertirse en cómplice de la injusticia que se está cometiendo en contra de los seis jóvenes detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad, mientras que a la ciudadanía la exhortó a no quedarse callados ante abusos de autoridad.

En un video difundido en sus redes sociales, el legislador contó que el fin de semana visitó a los seis jóvenes que están privados de su libertad desde septiembre por un delito al que calificó de ominoso e inconstitucional.

"A ellos los detuvieron en una plaza y después los acusaron de ultrajes a la autoridad, en donde según los policías, los habían amenazado con cinco cuchillos o armas punzocortantes. Y es lamentable", acusó.

El legislador reiteró que los mexicanos no deben tolerar las injusticias ni se debe mostrar complacencia contra los abusos del poder.

"Por eso, el juez de control tiene todo para resolver su libertad; también la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también la justicia federal. No nos vamos a cansar, no nos van a doblar, por eso he venido hasta Pacho Viejo, Veracruz, para visitar a estos jóvenes injustamente privados de su libertad", afirmó.

Ricardo Monreal consideró que en Veracruz y otros estados debe haber más casos de personas que injustamente han sido privadas de su libertad, por lo que pidió no dejar de luchar y de exigir justicia.

"Por eso yo le pido a la gente: no desmayen, hay que exigir justicia, y no vamos a permitir que esto se consuma, se consuma la injusticia. Ojalá y el juez de control actúe a la altura de las circunstancias, no se convierta en cómplice y no se convierta en un subordinado de los poderosos. Los jóvenes, los jóvenes privados aquí en Pacho Viejo, merecen libertad. Ellos son inocentes, al igual que seguramente mucha gente", insistió.