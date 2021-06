Monreal responsabiliza a la Corte por crisis en Tamaulipas

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, responsabilizó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la crisis de violencia e ingobernabilidad que sufre Tamaulipas al mantenerse "inerte", sin resolver ni aclarar el estatus jurídico del gobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien la Cámara de Diputados le retiró el fuero constitucional.

Luego de lamentar la masacre ocurrida el fin de semana en Reynosa, a la que calificó de "cobarde atentado y asesinato contra gente inocente", el senador zacatecano urgió a una reconducción ante el descontrol y la parálisis institucional en Tamaulipas, que genera un vacío de mando y de dirección, que es aprovechado por la delincuencia organizada, lo que "no merece" esa entidad.

Entrevistado afuera del Senado, al término del simulacro de sismo, Monreal subrayó que la Cámara Alta no puede convocar a periodo extraordinario para la desaparición de poderes en Tamaulipas ya que está pendiente la resolución del recurso interpuesto por la Fiscalía General de la República ante la SCJN para que defina si el gobernador mantiene o no la inmunidad.

"Porque ellos (los ministros de la SCJN) nos metieron en este grave problema y tienen semanas y no ven que la situación de Tamaulipas está ardiendo, está en grave problema, y la Corte está tan tranquila, tan inerte que pareciera ser que no les importa lo que pase en Tamaulipas. Es urgente que la Corte resuelva y que haya una reconducción institucional" en esa entidad, que vive en zozobra", dijo.

El senador Monreal Ávila aclaró que si bien Morena tendrá mayoría en el Congreso tamaulipeco y podrá destrabar este problema designando un gobernador sustituto, eso no podrá ocurrir antes de septiembre, cuando inicia la nueva legislatura, pero advierto que "no puede aguantar la ciudadanía de Tamaulipas tantos meses sin una conducción institucional".