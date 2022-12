Monreal revela detalles del Plan B en materia electoral de AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- El Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral, que se afina en la Cámara de Diputados, prevé la fusión de direcciones del Instituto Nacional Electoral (INE); el traslado del Padrón Electoral al Registro Nacional de Población (Renapo) y que los integrantes de la Unidad de Fiscalización del órgano electoral los nombre la Cámara de Diputados, reveló el senador Ricardo Monreal.

El coordinador de Morena en el Senado, detalló que otro de los puntos de este plan es una reforma a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como una ampliación de los spots de los partidos políticos que ahora son de 20 y 30 segundos, a un minuto.

Aunque aclaró que esta información es extraoficial, le fue proporcionada por algunos expertos y amigos que están cercanos a la discusión de esta reforma a leyes secundarias, e incluso coordinadores parlamentarios.

Mencionó que dentro del Plan B está la fusión de direcciones generales de Educación Cívica y de Organización, para ahorrar recursos. "No sé si se logré, pero están calculando una cantidad importante. Ojalá y no afecte a la base trabajadora está fusión y no haya despidos de trabajadores que se han capacitado muchos años en el órgano electoral".

También adelantó que viene una reforma con el Padrón Electoral, para que "no sea ya el INE ni la dirección del instituto, del Registro, sino que sea el Registro Nacional de Población el que tenga ese instrumento fundamental".

"Hay otra reforma que me platicaban sobre la Unidad de Fiscalización, que pueda ser ahora nombrada por el Congreso, la Cámara de Diputados, no sea nombrada por el órgano electoral", señaló.

Destacó que también se propone reformar los OPLES en los estados, también fusionando direcciones y reduciendo su costo.

"Hay otra (reforma) que tiene que ver con las prerrogativas y el acceso a medios de comunicación, ampliando el número de segundos de spots partidistas, que ahora son de 20 y 30 segundos hasta un minuto", precisó.

Ricardo Monreal apuntó que se valora retomar la llamada "cláusula de vida eterna", eliminada con la reforma constitucional en materia electoral que se aprobó antes de que terminara el siglo pasado y que establecía a través de convenios de coalición que los partidos mayoritarios transferían votos a los partidos coaligados.

Enfatizó que el Senado está firme con el fortalecimiento de las instituciones, siempre respetando el orden constitucional, pero sin precipitaciones.

"Vamos a dar el paso al proceso legislativo de la reforma electoral que nos llegue, el tiempo que requiera. No hay prisa, privilegiamos la discusión y la calidad de la legislación por encima de plazos", subrayó.