Monreal se baja del AMLOFest por falta de tiempo

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no asistirá al evento en el Zócalo con motivo del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al término de la comparecencia de Victoria Rodríguez Ceja, propuesta como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, aludió que era ya muy tarde para asistir al llamado AMLOFest.

Se le preguntó si iría al Zócalo.

"No, ya no alcanzamos, son las 4:25", respondió al acompañar a Victoria Rodríguez hacia su vehículo en la sede senatorial.

Morena estrena "La 4TV, el medio de la esperanza". Este 1 de diciembre, en el marco del tercer aniversario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció el lanzamiento de "La 4TV, el medio de la esperanza".

El líder de Morena dijo que "La 4TV" es un espacio de convivencia y comunicación del movimiento encabezado por López Obrador.

"¡Te invitamos a seguir el medio de la esperanza!", dijo.

La primera transmisión de "el medio de la esperanza" es el AMLOFest en el Zócalo de la Ciudad de México.