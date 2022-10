Monreal urge a Morena piso parejo y sin cargadas insultantes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- El senador Ricardo Monreal llamó a la dirigencia nacional de Morena a establecer reglas claras rumbo al proceso electoral del 2024, a fin de que el piso sea parejo, no haya cargadas insultantes y haya juego limpio entre quienes quieren reconciliar al país en una contienda que calificó de álgida. "No es deseable ningún tipo de cargadas. Creo que la militancia de Morena no va a hacer caso de defenestraciones, de ataques bajos, de adoctrinamiento en contra de un aspirante, aunque lo hagan y aunque lo practiquen", afirmó.

Explicó que hay un movimiento muy maduro que ha consolidado Morena y, aunque insistan en lastimar, ofender, denunciar ilegalmente, intervenir comunicaciones privadas o intentar deteriorar la imagen de adversarios, no les va a funcionar. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena subrayó que no será fácil el 24. Soy de los que piensa que habrá una competencia y no será un día de campo al que vayamos en junio del 24.

Monreal dijo que lo que le preocupa es el uso de recursos públicos, pues expuso que ahora que iba rumbo a Michoacán, todo está lleno de bardas, espectaculares, lonas, y se preguntó: ¿Quién paga eso? ¿No es campaña personalizada? ¿No es campaña adelantada?

Aunque sean recursos privados, es un delito y puede poner en riesgo el registro de quien los esté haciendo, y seguramente los partidos políticos de oposición están registrando todas las lonas, todas las bardas, todos los espectaculares, agregó.

Deben tener cuidado los compañeros de verdad, recomendó, porque en su momento les van a ejercer este recurso, que ahora ya están planteando en el INE. "Pueden llevarse una sorpresa en el momento en que les nieguen el registro para ser precandidatos", resaltó.