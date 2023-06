Monreal y Ebrard incumplieron acuerdo al llevar porra: Noroña

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL). - El diputado con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña, señaló que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal incumplieron un acuerdo de no llevar simpatizantes a la sesión del Consejo Nacional de Morena, donde increparon a Claudia Sheinbaum.

Lo anterior, a raíz de un video en el que se observa a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reclamar al presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, los gritos de "¡Piso Parejo! que recibió al llegar a la sesión del domingo.

"Marcelo y Monreal llevaron gente, llevaron porra como se dice, literal. Y hostilizaron a Claudia a la entrada, están allí las notas, le gritaron "piso parejo", expuso en un live de Facebook.

"Entonces, Claudia le reclama eso a Alfonso Durazo, que la hayan increpado, que no se cumplió el acuerdo", explicó.

Sin embargo, dijo que Alfonso Durazo le respondió a Sheinbaum que no había un acuerdo.

"Eso te lo dicen ya que estás allí. Y Claudia le reclama porque Alfonso Durazo era el responsable del evento, el presidente del Consejo Nacional", apuntó.