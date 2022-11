Montadeudas llevan su modelo a Kenia, Filipinas e India

A-AA+

La práctica de defraudación conocida como montadeudas también ha aparecido en otros países como Kenia, Filipinas e India, por ser mercados que comienzan a despegar en el sector de préstamos digitales y que sigue afectando a empresas que han crecido en años recientes.

"Esto pasa cuando empieza a crecer un sector como el de los préstamos digitales. La gente empieza a adoptar y entender cómo puede beneficiarse del acceso a este tipo de productos que no existían", explicó el director de Tala México, David Lask.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el directivo explicó que estos modelos en otros países se han detectado debido a que tienen operaciones en esos mercados, donde el modus operandi es muy similar al que se vive con este tipo de fraudes en México.

"Hay bastantes similitudes. Aquellas aplicaciones que son definitivamente fraudulentas que han crecido en otros países donde hemos visto ese tipo de casos. En México también se presentó un crecimiento de los defraudadores que tratan de usurpar el nombre de una aplicación. También está el tema de las empresas que podrían estar legalmente constituidas pero que pueden tener no las mejores prácticas. Particularmente en áreas con tasas elevadas o políticas de cobranza que son muy agresivas, ya que utilizan la información de la gente de mala manera, entran a sus contactos, entre otros modelos de aplicación", detalló.

De acuerdo con Lask, se fundó la Asociación de Préstamos Digitales en Kenia, la cual estableció los códigos de conducta y las reglas claras de los jugadores para darle más certeza tanto a las autoridades como a los usuarios que buscan un préstamo de este tipo.

En ese sentido, recordó que en su mayoría este tipo de empresas operan en otros países y están intentando hacer una operación ilegal internacional, con lo que los jugadores locales deben trabajar en conjunto ya que se tiene un alto componente digital e ir trabajando en las buenas prácticas además del acceso e inclusión financiera que sigue con fuertes rezagos en México.

"Esperamos que esto sea un parteaguas para que los legisladores y las autoridades puedan empezar a diferenciar entre los que hacen las cosas bien y quién no, y al mismo tiempo no dejar el momento que vive al sector que está ayudando muchísimo al país. Esto afecta porque al tener menos confianza en los productos, muchos acaban acudiendo al crédito informal o créditos impagables", explicó.

El directivo recordó que la población debe de dudar de préstamos que ofrecen condiciones increíbles de contratación, fijarse en los intereses y no depositar adelantos que en muchas ocasiones son solicitados por la mayoría de las empresas fraudulentas, las cuales también se valen del robo de identidad de firmas legalmente establecidas.