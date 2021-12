Morena amaga con juicio político contra consejeros

Tras la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), la cúpula de Morena arremetió contra los consejeros electorales que votaron a favor de posponer la preparación del proceso de revocación de mandato y amagó con presentar acciones legales y administrativas como juicio político y denuncias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Contraloría del instituto.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez (Morena), advirtió que la decisión del Consejo General del INE será combatida y se presentarán las denuncias por las probables responsabilidades administrativas y penales, así como la comisión de delitos de abuso de autoridad y coalición de funcionarios públicos, entre otros.

"Una mayoría del INE encabezada por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama determinó suspender varias fases del proceso de revocación de mandato bajo el argumento de que no cuentan con los recursos para ese ejercicio democrático", expuso el legislador federal a través de un mensaje en sus redes sociales.

Indicó que los consejeros del INE condicionaron la realización del proceso de revocación a que la SCJN resuelva una controversia que el INE presentó en contra de la Cámara de Diputados: "Esa decisión del INE viola la Ley de Revocación de Mandato y una resolución de la Corte respecto a la controversia que planteó el INE", indicó.

El líder nacional morenista, Mario Delgado, acusó al consejero presidente del INE de "encabezar la oposición al avance democrático" del país y detener el proceso.

En redes sociales, el dirigente de Morena afirmó que el INE ha claudicado a su responsabilidad constitucional de respetar los derechos políticos de los mexicanos.

Dijo confiar en que la SCJN "rectifique este golpe a la democracia que los conservadores han orquestado a través de sus empleados en el INE".

El vocero de la bancada, César Cravioto, externó que no se descarta el juicio político contra los consejeros del INE, porque estarían violando la ley que es clara en cuanto los tiempos de llevar a cabo el proceso de revocación de mandato: "Es una actitud irresponsable de quienes tienen la obligación de realizar este proceso, están dinamitando, torpedeando, entorpeciendo la democracia participativa del país", dijo.

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, consideró que si el órgano no puede garantizar la revocación de mandato, los consejeros deben renunciar.

Mediante un mensaje en redes sociales, y mientras se llevaba la sesión del INE que desahogaba el tema por el que se plantea aplazar la revocación de mandato en tanto el instituto no cuente con el presupuesto necesario, Hernández Mora opinó que esto es para "colocarse por encima de la Constitución".

Ignacio Mier, líder de Morena en San Lázaro, consideró vergonzoso y burla democrática el voto de seis consejeros para aplazar la consulta: "Seguirán viviendo su realidad escurridiza, pero no podrán fugarse sin remedio, sus nombres quedarán grabados en la ignominia", afirmó.