Morena apoyará campaña de información sobre acciones contra el narco

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL). - El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que apoyarán la campaña de información del Gobierno de México para informar a votantes mexicanos y latinos sobre las acciones que emprenden las autoridades para combatir el narcotráfico y consumo de drogas.

En un comunicado, rechazó las "amenazas" de senadores republicanos de utilizar las fuerzas militares de Estados Unidos para acabar con los cárteles en México, y señaló que se trata de una estrategia electoral.

Explicó que la campaña "es para que sepan cómo se atienden las causas de las violencias; que sepan que los jóvenes cuentan con alternativas para que no sean enganchados en las filas de la delincuencia organizada; que se informen antes de votar".

"Invitamos a todos nuestros paisanos, esos héroes y heroínas anónimas que radican en el país del norte, a que se informen sobre lo que está pasando en México y de las acciones que se han tomado en el combate al narcotráfico", expuso.

Mario Delgado respaldó la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador de no permitir, bajo ninguna circunstancia, que haya intervencionismo extranjero en nuestro país.

"Basta ya de que utilicen a México para sus propósitos propagandísticos, electoreros y politiqueros, no aceptamos las amenazas del partido Republicano de presentar ante el Congreso una iniciativa para que las fuerzas armadas norteamericanas intervengan en territorio mexicano con el pretexto de combatir al narcotráfico", afirmó.

Recordó que México es partidario de la política de no intervención y de la autodeterminación de los pueblos, postura que, aseguró, se ha confirmado con la cuarta transformación.

"Con López Obrador se acabaron los tiempos en los que los gobiernos mexicanos callaban y se doblegaban ante las decisiones autoritarias de algunos estadounidenses", subrayó.

"La iniciativa que propone el Partido Republicano no solo es irresponsable, sino que es una ofensa para el pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia y a nuestra soberanía. Por eso, cuántas veces sea necesario vamos a repetirlo: México no es un protectorado, ni una colonia de Estados Unidos, México es un país libre y soberano", apuntó.

Aclaró que el Gobierno de México no busca conflictos, ya que es un gobierno partidario de la paz y del diálogo, pero que hará valer el principio de Benito Juárez: "entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".