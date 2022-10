Morena busca que prerrogativas que se devuelvan a INE vayan a programas sociales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, impulsa una reforma para que las prerrogativas que sean devueltas de manera voluntaria por los partidos políticos, se utilicen para cubrir apoyos sociales, principalmente las pensiones a adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad y becas educativas, además de la atención de desastres naturales.

Se trata de una propuesta de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, por la que propone reformar el artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 19 Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En la justificación del proyecto, la diputada guinda señala que lo que se busca es precisar el marco jurídico que permite a los partidos políticos puedan devolver parte de su financiamiento público "a fin de atender necesidades sociales apremiantes".

"Se trata de que los partidos políticos puedan donar, sin afectar su funcionamiento, parte de los recursos públicos que le son asignados, bajo el objeto de regresar al Pueblo una pequeña parte de recursos en aquellas situaciones cuando más lo necesiten. Actualmente sólo se permite en caso de desastres o emergencias de protección civil y proponemos ampliar a contingencias sanitarias y para garantizar la entrega de apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad y becas educativas, que se entregan con fundamento en el artículo cuarto constitucional", señala la iniciativa que fue subida este martes a la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con Celeste Ascencio, los partidos políticos son entidades de interés público, por lo que no tienen otra razón de ser que el propio Pueblo; "su finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática, y si no hay Pueblo o éste se ve diezmado, es deber de estas entidades políticas, apoyarlo".

Señala que con la llegada de la llamada Cuarta Transformación "se ha tratado de derribar las viejas concepciones conservadoras y se trata de renovar la vida pública", de tal forma que con la propuesta se podrá de renovar el compromiso social de estas instancias hacía con el Pueblo de México.

"Si éste enfrenta una calamidad o una necesidad social, que los partidos políticos puedan donar libremente parte de su financiamiento para tales fines, sin afectar su funcionamiento. Se apoyaría a los más pobres y desprotegidos bajo el compromiso de 'primero los pobres'", agrega.

Finalmente, la exposición de motivos argumenta que en el viejo régimen se fue conformando una clase política separada de las ciudadanas y ciudadanos, una clase política que termino actuando en función de sus propios intereses y que caracterizó al periodo neoliberal.

"¡Eso se acabó!, buscamos una reconciliación con el Pueblo de México, y creemos que la solidaridad que pretende formalizar esta iniciativa va en ese sentido".

Con el decreto, el artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos quedaría de la siguiente forma:

Los partidos políticos podrán renunciar parcialmente y, en su caso reintegrar, en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades ordinarias permanentes, siempre que no se vea afectado el cumplimiento de dichas actividades y prevalezcan en su financiamiento los recursos públicos sobre los de origen privado, en el caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de Protección Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, "para la atención de contingencias sanitarias o para garantizar la entrega de apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad y becas educativas, que se entreguen en términos del artículo cuarto constitucional".

Agrega que el reintegro de recursos correspondientes a financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos también será aplicable tratándose de remanentes del ejercicio respecto de este tipo de financiamiento.