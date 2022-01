Morena busca recuperar recursos de la delincuencia

Al concluir la plenaria de Morena, la bancada se autoimpuso un plazo de 10 días para generar, a petición de miembros del gabinete, un anteproyecto que permita recuperar los recursos bloqueados al crimen organizado.

Son 14 mil millones de pesos los que permanecen bloqueados por diversas causas; sin embargo, de ese total, la Secretaría de Hacienda ha comprobado que 3 mil millones no han sido reclamados desde hace años y son susceptibles de recuperación.

"Tenemos la información de que hay 14 mil millones incautados, pero de ellos, al momento hay 3 mil millones a los cuales no se les ha quitado el tema de derechos de audiencia, no ha habido amparos o una persona que se presente para reclamarlos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, por lo tanto, buscaremos recuperar ese recurso mediante la modificación de algunas leyes para que no se violente ninguna garantía", informó a EL UNIVERSAL la diputada Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública.

La determinación se tomó luego de que el pasado lunes, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dio a conocer la información y les dijo que es momento de actuar para recuperar esos recursos. Este martes, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, pidió el apoyo de los diputados guindas para que "ayuden a destrabar recursos del narco".

Tras ambas ponencias, al término de la plenaria en la Cámara de Diputados, se sometió a votación una propuesta para instalar, a la brevedad, mesas de trabajo que permitan generar el citado anteproyecto. Se avaló que la diputada Guerra Mena encabezará los trabajos, cuyo plazo para concluir es de 10 días hábiles.

"Actualmente existe la figura legal de la extinción de dominio, pero ese es un procedimiento más tardío, por ello es que buscaremos darle a este trabajo un sustento legal para utilizar ese recurso que no está reclamado y que fue objeto de pena para la delincuencia", puntualizó.

Con 3 mil millones de pesos la Federación podría entregar, durante un año, 297 mil 619 becas de bienestar, o 129 mil 870 pensiones del bienestar durante el mismo periodo. La estrategia es que dichos recursos se destinen a la capacitación y equipamiento de policías municipales.

"Se usaría para la prevención del delito, fortalecer los cuerpos policiacos", indicó.