Morena CDMX prestará otra iniciativa contra "chatarra"

Inconformes con la propuesta que presentó el pasado miércoles el diputado local de Morena, Miguel Ángel Macedo Escartín, ahora sus compañeros: Lourdes Paz Reyes, Isabela Rosales Herrera y José Luis Rodríguez Díaz de León, anunciaron que presentarán ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso local otra iniciativa sobre el mismo tema.

Argumentaron que en la última sesión de la Permanente, con la que Rosales Herrera se despide como presidenta de la Mesa Directiva, su propuesta es para que sea restringida la venta de comida "chatarra" dentro de las escuelas, en la vía pública y evitar que este tipo de productos estén al alcance de los menores de edad.

Argumentaron que esta propuesta es resultado de la información recabada en el foro "El derecho a una alimentación sana, nutritiva y suficiente en niñas, niños y adolescentes" que organizó la Comisión de Salud.

"La pandemia provocada por el Covid-19, evidenció el mal estado de salud de los mexicanos, derivado de los malos hábitos alimenticios", señalaron lo morenistas.

Precisaron que para la elaboración del documento consultaron a la Secretaría de Salud local, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y especialista en el tema de distintas instituciones, para analizar la problemática de obesidad que presentan los capitalinos y tenga un impacto positivo en su salud.

"También proponemos una regulación de comercio en vía pública, no nadas más para los productos que venden las tiendas de la esquina y supermercados, tiendas de conveniencia, en las escuelas o las máquinas expendedoras, sino también con el comercio informal, pues no contemplan condiciones higiénicas para el empaque. En la actualidad no hay regulación", comentaron.

Destacaron que el consumo de alimentos con alto contenido calórico, carbohidratos, grasas saturadas y otras sustancias dañinas para las niñas, niños y adultos, causan problemas de desnutrición, obesidad, hipertensión, padecimientos cardíacos y diabetes entre la población, mismas que al cabo del tiempo, dañan las finanzas del sector salud para su atención

Rodríguez Díaz de León aclaró que la iniciativa no es prohibicionista, sino que busca que los padres de familia tengan mayor responsabilidad en los alimentos que les ofrecen a sus hijos, puesto que existen opciones saludables dentro del mercado e, incluso, en alcaldías como Tláhuac venden botanas hechas con betabel, nopal y semillas deshidratadas.

"Los planes y programas de estudio, y los contenidos en los libros del sistema educativo han sido muy tímidos; no hay un control real para prevenir este tipo de enfermedades y que causa estragos en la pandemia como tenemos actualmente", subrayó el vicecoordinador de Morena en el Congreso local.

Por ello, dijo tener confianza de tener todos los elementos para que el siguiente mes, de manera inmediata, una vez que pase el periodo constitucional para recibir propuestas ciudadanas, se dictaminen de inmediato en la Comisión de Salud.

Detalló que la iniciativa busca modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México en materia de salud para este sector de la población.

Esperan que sea la Comisión de Salud la encargada de dictaminar dicho documento, después de que reciban todas las propuestas ciudadanas que enriquezcan a la misma.