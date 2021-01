Morena celebra decisión del TEPJF sobre video del "Tumor"

Morena celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le permita continuar con la reproducción del vídeo denominado Tumor, en el cual se lanza en contra del PRI y del PAN.

"Hace algunas semanas subimos un spot denominado 'Tumor', en donde hacíamos referencia a los gobiernos del pasado que han destruido nuestro país y el INE lo censuró, por lo que, lo impugnamos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y hoy nos da la razón: no cometimos actos anticipados de campaña, pues el video alimenta el debate público y a la libertad de expresión", declaró Sergio Gutierez Luna, representante de Morena ante el INE.

Al respecto, detalló que la sentencia del Tribunal indica que el video no contiene elementos que permitan identificarlo de manera cierta e innegable como una invitación a que la ciudadanía emita su voto a favor o en contra de un partido o candidatura.

Morena defendió que el spot hace un retrato histórico de las políticas neoliberales que -aseguró- afectaron al país durante décadas.

Por su parte, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, manifestó que el INE no puede actuar como aliado del antiguo régimen ni puede defender prácticas de censura que ya hemos superado gracias a la transformación.

"La libertad de expresión es parte fundamental de la democracia", apuntó.