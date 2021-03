Morena, con riesgo de implosión: Monreal

El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que la transparencia y certidumbre en la selección de candidatos en su partido no está en su mejor momento.

En un artículo que publicó en su página web, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que si la militancia no comprende la necesidad de anteponer las necesidades del país a las aspiraciones personales o de grupo, se corre el riesgo de "implosionar al movimiento".

"Si las y los militantes de Morena no comprenden que la magnitud histórica de este momento requiere anteponer los intereses del país a cualquier aspiración personal, no existirá manera alguna de evitar un conflicto interno que pueda llevar al movimiento a la implosión".

En la segunda entrega del artículo La encrucijada, el coordinador de la mayoría en la Cámara de Senadores hizo un llamado a los partidarios del movimiento a actuar con altura de miras: "No dejemos que los errores del pasado atenten contra las promesas del futuro".

Recordó que si bien muchas de las candidaturas serán decididas a través de encuestas, la transparencia y la certidumbre no están en su mejor momento.

Esta situación, consideró, resulta sumamente peligrosa, pues parte fundamental del triunfo de Morena se logró gracias a la confianza de los electores en dicho movimiento, que no se tuvo en el resto de los partidos. Sin embargo, esta confianza no es una concesión sin límites y el partido en el gobierno, en todos los órdenes y niveles del mismo debe esforzarse por diferenciarse de los que representan a la oposición.

"La confianza que el pueblo de México otorgó en las urnas en 2018 no es una concesión sin límites. Por el contrario, es responsabilidad de quienes integran el movimiento distinguirse a cada paso de quienes estuvieron antes en el poder, no sólo en el Ejecutivo".

Monreal insistió en que, si Morena no logra estar a la altura de las circunstancias en la selección de candidatos y en su organización interna, el sistema de partidos en el país podría colapsar.

"Si este movimiento no logra estar a la altura de las circunstancias en la selección de candidatas y candidatos, así como en su organización interna, el riesgo no sólo será hacia adentro, sino que implicaría un colapso del sistema de partidos en el país, dejando a la democracia a la deriva", dijo.

"Lo más insensato sería embriagarnos con el éxito electoral y con ello perder la racionalidad y el buen juicio con los que debemos conducirnos, procurando el bienestar social y el cambio propuesto", aseguró el legislador morenista.