Morena definirá a la sucesora de Noroña en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco informó que ya hay acercamientos y diálogos dentro de su bancada para acercar posiciones e impulsar una candidatura de unidad a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

En entrevista al término de la sesión de la Comisión Permanente, el legislador poblano confió en que el grupo parlamentario llegue a su reunión plenaria, el 28 de agosto, con decisión consensuada entorno a quien será la próxima presidenta del Senado, entre las tres aspirantes que hay hasta ahora: Guadalupe Chavira, Verónica Camino y Laura Itzel Castillo.

"Yo creo que estamos en posibilidad (para un acuerdo de unidad). El grupo parlamentario de Morena y nuestra coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo queremos expresarle a todos nuestros compañeros que lo haremos conforme al reglamento, conforme a lo que establece la dirigencia del partido y construir una aproximación de aquí al 27-28 (de agosto) de una propuesta por parte de nuestra coalición, de unidad", expresó.

Dijo que cualquiera de las tres candidatas puede ser la nueva presidenta del Senado y confirmó que "en lo que sí estamos de acuerdo es que quienes tengan una aspiración (de competir por alguna gubernatura) para el proceso electoral inmediato, no participen, para preservar los principios de equidad en la contienda".

Por otra parte, Mier Velazco informó que se afina los detalles para la sesión solemne del próximo 1 de septiembre por la noche en la que rendirán protesta 881 personas juzgadoras electas.

El senador de Morena informó que se tomó la decisión de rentar un espacio en un hotel cercano al Senado para que los familiares de jueces y magistrados "estén cerca y a unos pasos, y pueda ser eso motivo de algo que es un parteaguas en la vida de la República, la selección por primera vez con voto directo de los juzgadores de México".

El legislador dijo que se prevé que la sesión inicie a las 19:30 horas del lunes 1 de septiembre y concluya a las 2 de la mañana del día siguiente.