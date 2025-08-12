logo pulso
Morena dispuesto a modificar reforma electoral para lograr consenso

Ricardo Monreal lidera la búsqueda de consensos en la reforma electoral de Morena

Por El Universal

Agosto 12, 2025 03:00 p.m.
A
Morena dispuesto a modificar reforma electoral para lograr consenso

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados está dispuesta a modificar la propuesta de reforma electoral que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum, si con ello logran un consenso con la oposición.

"Yo pienso que el primer acuerdo amplio que tenemos que llevar a cabo, es con nuestros aliados, con el PT y con el Partido Verde Ecologista de México, y no, tampoco podemos excluir al PAN, a MC y al PRI, con ellos haremos un esfuerzo extraordinario, no nos cansaremos para buscar consensos, esto implica que tenga que modificarse la iniciativa original que nos llegue", expresó.

En conferencia de prensa, afirmó que las reformas electorales tienen éxito cuando logran aprobarse por consenso, por lo que cuando la Cámara Baja reciba la iniciativa del Ejecutivo, posiblemente en febrero de 2026, "aplicaré todo mi esfuerzo como coordinador de la mayoría para buscar consensos amplios con la oposición y con nuestros aliados", dijo.

"Sí tendremos capacidad para modificar la iniciativa que se nos presente, si es que eso ayuda a la vida democrática del país, para mí lo deseable es que logremos consensos", comentó.

El pasado 7 de agosto, el diputado Monreal aseguró que el Congreso revisará las propuestas de la comisión presidencial para la reforma electoral, y realizará el trabajo final.

"El hecho de que esté Pablo Gómez al frente de esta comisión, y otros miembros del gobierno, para mí son garantía de que habrán de hacer un buen trabajo, pero yo creo que el trabajo definitivo es el que va a hacer el Congreso, sé que no deben de preocuparse, lo que ellos propongan será revisado por el Congreso mexicano", dijo.

Morena dispuesto a modificar reforma electoral para lograr consenso
Morena dispuesto a modificar reforma electoral para lograr consenso

Morena dispuesto a modificar reforma electoral para lograr consenso

SLP

El Universal

Ricardo Monreal lidera la búsqueda de consensos en la reforma electoral de Morena

