Morena es un nido de corrupción e impunidad: Ricardo Anaya

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés denunció que Morena es un nido de corrupción e impunidad.

Tras la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que se determinó que sí hubo financiamiento ilegal al partido guinda durante la gestión de Delfina Gómez como presidenta municipal de Texcoco, el panista lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador "proteja a delincuentes".

"A los suyos los protege, aunque sean delincuentes. Ah, pero si eres uno de los muchos que no estamos de acuerdo con él, se te deja venir con todo. Hasta con acusaciones falsas", demandó.

Recordó que previo a la sentencia dictada por el TEPJF, hace cinco años él mismo denunció el financiamiento ilegal a Morena, querella en la que incluyó documentos probatorios. Señaló que en aquella fecha ofreció una rueda de prensa, en la que declaró textualmente: "Cuando Delfina era presidenta municipal de Texcoco, le quitaban el 10% a los trabajadores del Ayuntamiento, para entregárselo, justamente, a este Grupo de Acción Política... Durante toda la gestión de Delfina Gómez... le quitaron a los trabajadores más de 13 millones de pesos".

"Todo lo que hace 5 años nosotros investigamos y denunciamos se comprobó. Y por fin se dictó la sentencia definitiva. Delfina desvió 13 millones de pesos. Hoy Delfina es nada menos que secretaria de Educación de López Obrador. Ese es el ejemplo para la niñez y la juventud de México", fustigó Anaya.

Lamentó que "según López Obrador ahora sí se iban a castigar los delitos electorales", solo que "le faltó decir una cosa: que se van a castigar los delitos electorales, pero siempre y cuando los delincuentes no sean de Morena", porque cuando es así, "los protege y hasta los defiende".

Ricardo Anaya aseveró que después de tres años de gobierno en que Morena ha criticado la corrupción, ahora la tolera entre los suyos; "criticaron la impunidad, para luego cobijar con ella a sus cercanos; criticaron las injusticias contra los opositores, para luego cometerlas contra los que hoy les estorban. Pues no, no son iguales. Resultaron peores".

Finalmente, el panista le pidió a López Obrador "dejar de medir con una vara a los suyos y con otra a los demás. No fabriquen delitos y persigan a quien verdaderamente haya cometido una falta, caiga quien caiga".