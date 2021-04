Morena exige al INE ser imparcial

El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, exhortó a todas las autoridades y gobiernos a que respeten cabalmente el Acuerdo Nacional por la Democracia y los órganos encargados de garantizar el proceso electoral a que sean imparciales y respeten la Constitución.

En el marco del inicio del proceso electoral 2021, Mier Velazco pidió defender la democracia, garantizar que no haya fraudes y mucho menos que alguna institución desde el ámbito de sus funciones intente "meter mano negra" para definir las candidaturas y "manipule" la decisión del pueblo de elegir libremente a sus representantes.

Mier Velazco comentó que por primera vez en la historia democrática del país algunos candidatos han sido seleccionados por la voluntad soberana del pueblo y se debe respetar. "Es lamentable intentar cambiar las reglas a la mitad del juego para anticiparse a un resultado que ya consideran poco favorable para sus aliados".

Agregó que todos los políticos, autoridades y gobiernos están obligados a contribuir para que haya elecciones libres.

Resaltó que México ha transitado por un camino difícil para alcanzar sus logros democráticos, prueba de ello es que hoy la sociedad está mucho más informada y consciente.

"Sin duda será un proceso electoral complejo por la situación que se vive en el país en materia de salud, pero estoy seguro que la gente estará muy participativa con sus candidatos y partidos", expuso Ignacio Mier.

Comentó que este será quizá el proceso electoral intermedio más importante del país, ya que está en juego no solamente los cargos, sino el rumbo de México en muchos aspectos.

Por eso, reiteró el llamado a que todos cuidemos el avance histórico de nuestra democracia, que haya elecciones libres y se respete la voluntad popular.

Comentó que el proceso legislativo no debe detenerse por este clima electoral, por lo que previó que esta misma semana quede establecida la agenda de temas prioritarios que deberán ser aprobados antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el próximo 30 de abril.

"Esta semana convocaré a un encuentro entre las y los coordinadores parlamentarios para trazar la ruta de lo que serán estas últimas sesiones y cerrar el periodo con la aprobación de un número importante de dictámenes y reformas. No debemos perder de vista nuestra función de legislar y fortalecer nuestro marco jurídico con más y mejores derechos", puntualizó el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco.