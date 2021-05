Morena exige protección para sus candidatos en Guanajuato

Un grupo de militantes y simpatizantes de Morena fueron atacados a golpes por varios hombres que el domingo pasado irrumpieron en un mitin del abanderado morenista a la alcaldía de Doctor Mora, Héctor Reséndiz Jacobo, en la comunidad Loma de Buenavista de aquel municipio, localizado al noreste del estado.

El presidente estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo denunció que en el evento también agredieron a candidatos de su partido.

En un video colocado en sus redes sociales dijo que fue "salvaje la agresión" por parte de "unos sinvergüenzas en estado inconveniente, aparentemente enviados por gente vinculada al candidato del PRD", en ese municipio.

Precisó que dos de los agresores pertenecen a la planilla del candidato perredista a la Presidencia Municipal.

Dijo que los "provocadores drogados, alcoholizados" generaron terror entre los asistentes, por lo que el evento político no pudo continuar.

--Pide Morena protección para sus candidatos

El líder de Morena exigió a las autoridades estatales y municipales salvaguardar la integridad de todos los participantes en esta contienda electoral.

Anunció que presentará las denuncias correspondientes por la violencia que han enfrentado.

Prieto Gallardo informó que acudirá al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) a exigir protección para sus candidatos, que han sido intimidados y amenazados.

Uno de los agraviados es el candidato a la Presidencia Municipal, quien ha recibido amenazas.

Ernesto Prieto dijo que se ha pedido a las autoridades estatales y municipales salvaguardar la integridad de los participantes en la contienda electoral.

Dijo que si las autoridades locales no tienen la capacidad de dar protección a los contendientes recurrirá a la Guardia Nacional.

Por su parte Reséndiz Jacobo pidió apoyo a las autoridades competentes porque su campaña se esta "viendo violentada".

Ernesto Prieto informó que la noche del domingo acudieron a las oficinas del Ministerio Público de San José Iturbide con el propósito de denunciar las lesiones y amenazas de los compañeros" en el acto de campaña, pero no fue posible porque el fiscal no se encontraba.

Exhortó a sus adversarios políticos a no recurrir a la violencia y al miedo para detener el cambio.