Morena fija postura por juicio a consejeros

El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que habrá una manifestación política del Palacio Legislativo de San Lázaro con motivo del juicio político que se presentó contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama.

En entrevista, el líder de la mayoría morenista Mier Velazco dijo que la Cámara Baja tiene la obligación de manifestarse porque ambos consejeros fueron electos en San Lázaro y se tiene que hacer valer esa responsabilidad, porque se extralimitaron, violentaron abiertamente el artículo 22 y el espíritu del 41 de la Constitución al rechazar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón Orozco como abanderados de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

"Le digo qué es lo que vamos a revisar, de cualquier manera la manifestación política la vamos a hacer, la Cámara Baja tiene esa obligación porque aquí fueron elegidos esos integrantes del Consejo General [del INE] y la Cámara de Diputados tiene que hacer valer políticamente esa responsabilidad que ellos tienen. Se extralimitaron, violentaron abiertamente el 22 constitucional y el espíritu del 41 constitucional", dijo el legislador.

Dijo que ayer tendría una reunión con los integrantes de Morena de las comisiones de Justicia y Gobernación, que integran la Subcomisión de Examen Previo, donde ya está la solicitud de juicio político contra ambos consejeros y que fue presentada por el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña.

"Voy a tener una reunión, ahora tenía precisamente una reunión con mis compañeros integrantes de las comisiones de Justicia y de Gobernación para ver cuándo se va a sesionar la Subcomisión de Examen Previo", dijo Mier Velazco.

Insistió que Morena se va a sumar a la petición que hizo el PT, porque se van desahogando por prelación, y actualmente hay 200 solicitudes de juicio político en la Subcomisión de Examen Previo, "entonces tendría que hacerse por prelación, por eso nos sumamos al que ya existe por parte del Partido del Trabajo.

"Se está haciendo un análisis precisamente de eso para definir la ruta legislativa. En todo caso, cuál es el propósito, que se respete lo que establece la Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos]. Nosotros insistimos, creemos que algunos consejeros, no todos, no estamos en contra de la institución, es falso que se quiera desaparecer al instituto, todos los mexicanos y las mexicanas queremos procesos democráticos cada vez más consolidados, la democracia es el único instrumento que tienen los ciudadanos para elegir a sus autoridades.

"Pero tiene que dar el organismo electoral certeza, legalidad e imparcialidad para que sean libremente los ciudadanos los que elijan y no un grupo de consejeros que actúan más por fobia, para detener la elección que le compete solamente al pueblo de México", explicó el diputado.

El pasado domingo, EL UNIVERSAL adelantó que el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció un juicio político contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y el consejero electoral Ciro Murayama Rendón, en San Lázaro, e incluso dijo que ya inició y ya está en la Subcomisión de Examen Previo, que integran las comisiones de Gobernación y Justicia.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Mier Velazco recordó que esta solicitud de juicio político fue presentada por el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, y argumentó que Morena va a complementar una vez que se defina la ruta para su dictaminación.

Mier Velazco rechazó que este procedimiento sea una revancha contra ellos y aseguró que los diputados de la Cuarta Transformación únicamente se someten a la ley en un criterio siempre democrático, lo que les permite presentar el juicio político contra ambos consejeros, a cuyos criterios los calificó de miopes y desproporcionados al establecer una sanción exorbitante contra Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco.