Morena frena comparecencia de titulares de SRE, Segob e INM

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL). - En medio de un largo y ríspido debate donde la oposición calificó como crimen de Estado lo ocurrido el pasado 27 de marzo en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 migrantes, se rechazó con 41 votos de la mayoría de Morena y 39 en contra la oposición, una propuesta de Ricardo Monreal para citar a comparecer a los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; y del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño.

Durante la sesión ordinaria y en un largo y ríspido debate, con reparto de culpas entre el oficialismo y la oposición, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, propuso las comparecencias pero fueron rechazadas.

"Nosotros habíamos estimado que ejerciendo la facultad de control con el INM, pero no podemos ocultar la gravedad del hecho y el grupo de Morena estamos claros que hay que ampliar la facultad de control para que comparezcan los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores", dijo en tribuna Monreal quien insistió en que "no seremos tapadera de nadie".

Un poco antes, la oposición acusó un crimen de Estado, negligencia, reparto de culpas y omisiones del gobierno en la tragedia que cobró la vida de 39 migrantes en Ciudad Juárez, mientras que Morena y sus aliados rechazaron responsabilidad de funcionarios, a los críticos los acusaron de "carroñeros".

Emilio Álvarez-Icaza, del Grupo Plural, reclamó la indolencia oficial, que trata de minimizar e incluso responsabilizar a los propios migrantes de este incendio.

"Lo que paso realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes, los persiguen por todo el país, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los sacan de los centros, los sacan de las plazas, no tienen donde dormir, no tienen donde comer, y encima se arrodillan con Estados Unidos, recibimos 30 mil migrantes al mes y ni siquiera hay donde darles de comer ¡carajo! ¿Qué tiene que pasar?", cuestionó.

Lilly Téllez, del PAN, dijo que mientras el gobierno tiene las manos ensangrentadas por la muerte de estos migrantes, se ríe y sus funcionarios se lanzan culpas y se placean por el país haciendo campaña por la presidencia.

"Marcelo andaba dando vueltas en un carrito, se tardó más de 24 horas para decir esta boca es mía, porque le valieron los 39 migrantes muertos en su sistema de migración, y se exhibía a carcajadas y risas Marcelo Ebrard, mientras había una tragedia histórica en Latinoamérica, crimen de estado. Adán Augusto salió a echarle la culpa a Marcelo Ebrard y ¿dónde está hoy Adán Augusto? en Veracruz haciendo campaña presidencial ilegal, muerto de risa Adán Augusto, porque ese es el ejemplo que les puso el presidente, ríanse señores, aunque tengan las manos manchadas de sangre", dijo ante el malestar del oficialismo.

Senadoras de Morena deslindan a Marcelo Ebrard del conflicto. Por su parte, senadoras de Morena, afines al canciller Marcelo Ebrard, como Bertha Caraveo y Malú Micher trataron de deslindarlo en este debate, luego de que el Secretario de gobernación, Adán Augusto López le lanzo la responsabilidad del manejo migratorio.

"Si bien hubo un decreto en 2019 hay otro decreto firmado por el secretario Adán Augusto en septiembre de 2022 donde se modifican y se le dan mayores competencias a la Secretaría de Gobernación en este país, lo mismo al INAMI, entonces no estamos en ningún momento evadiendo la responsabilidad, y si les digo que no nos vamos a lavar las manos, no se lava nadie las manos en este gobernaron porque eso es mezquindad y no lo vamos a aceptar", dijo Micher.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, argumentó que esta tragedia pudo haberse evitado e insistió que se trata de un crimen de estado.

"Y se ha cuestionado si este es un crimen de estado, y si es un crimen de Estado por la negligencia de la autoridad, pero sobre todo poque pudo haberse evitado, si el INAMI o quien dirija la política migratoria en este país tuviera el sentido humanista que pregona este gobierno, una tragedia de esta naturaleza no hubiera pasado".

La morenista y parte de los llamados radicales, Antares Vázquez, dijo que lo ocurrido en Ciudad Juárez no es igual a la tragedia de la Guardería ABC y dijo que se debe aplicar la ley contra los responsables, pero "no deben pagar justos por pecadores, lo que es inadmisible es la política carroñera, de algunos, de algunas más bien aquí, que vienen a hacer necro política con actuaciones muy histriónicas, a querer aprovecharse de una tragedia humana como esta, no hay nada que pueda regresar a los muertos".