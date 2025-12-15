logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

THE PARK

Fotogalería

THE PARK

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"Morena improvisa ante desabasto"

Por El Universal

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
"Morena improvisa ante desabasto"

Ciudad de México.- "El gobierno de Morena se enreda cada día más en sus ocurrencias e improvisaciones para resolver el grave problema del desabasto de medicamentos e insumos médicos en clínicas y hospitales de todo el país", lo que pone en serio riesgo la vida de millones de mexicanos que acuden a clínicas y hospitales a solicitar servicio médico, denunció el senador Manuel Añorve Baños.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado advirtió que es insuficiente el nuevo programa de módulos de surtimiento de recetas, que más bien parecen "carritos sandwicheros", y que no cuentan con los medicamentos necesarios ni cumplen con los mínimos estándares de salubridad al operar en espacios públicos, además de su excesivo e innecesario costo de operación.

En un comunicado, Añorve enfatizó que el sistema de salud federal en México es un rotundo fracaso "y ahora salen con una nueva ocurrencia: las llamadas Farmacias Móviles del Bienestar, un programa que está destinado al fracaso, porque aún persiste el desabasto de medicamentos".

"Simplemente no hay medicamentos, ya le echaron la culpa a las farmacéuticas, le echaron la culpa a los rateros de Birmex, y la falta de medicamentos persiste, incluso no hay ni algodones, no hay ni jeringas en los hospitales públicos", recalcó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Claudia Sheinbaum felicita a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones de Chile
    Claudia Sheinbaum felicita a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones de Chile

    Claudia Sheinbaum felicita a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones de Chile

    SLP

    El Universal

    Tras los comicios en Chile, Claudia Sheinbaum felicita a José Antonio Kast como próximo mandatario del país, destacando la importancia de la cooperación entre naciones.

    María Amparo Casar citada por pensión ilícita de Pemex
    María Amparo Casar citada por pensión ilícita de Pemex

    María Amparo Casar citada por pensión ilícita de Pemex

    SLP

    El Universal

    Decisión judicial: María Amparo Casar y el polémico caso de la pensión de Pemex.

    Canal Once estrena documental sobre la vida de AMLO
    Canal Once estrena documental sobre la vida de AMLO

    Canal Once estrena documental sobre la vida de AMLO

    SLP

    El Universal

    El documental 'Soy un hombre de fe y convicciones' revela la vida de AMLO y su legado político. Canal Once y Canal Catorce lo transmiten.

    Sheinbaum boxea con Diana Fernández en Ciudad Juárez
    Sheinbaum boxea con Diana Fernández en Ciudad Juárez

    Sheinbaum "boxea" con Diana Fernández en Ciudad Juárez

    SLP

    El Universal

    En un gesto de apoyo al boxeo femenil, Claudia Sheinbaum visita a Diana Fernández en su lugar de entrenamiento en Ciudad Juárez.