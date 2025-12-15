"Morena improvisa ante desabasto"

Ciudad de México.- "El gobierno de Morena se enreda cada día más en sus ocurrencias e improvisaciones para resolver el grave problema del desabasto de medicamentos e insumos médicos en clínicas y hospitales de todo el país", lo que pone en serio riesgo la vida de millones de mexicanos que acuden a clínicas y hospitales a solicitar servicio médico, denunció el senador Manuel Añorve Baños.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado advirtió que es insuficiente el nuevo programa de módulos de surtimiento de recetas, que más bien parecen "carritos sandwicheros", y que no cuentan con los medicamentos necesarios ni cumplen con los mínimos estándares de salubridad al operar en espacios públicos, además de su excesivo e innecesario costo de operación.

En un comunicado, Añorve enfatizó que el sistema de salud federal en México es un rotundo fracaso "y ahora salen con una nueva ocurrencia: las llamadas Farmacias Móviles del Bienestar, un programa que está destinado al fracaso, porque aún persiste el desabasto de medicamentos".

"Simplemente no hay medicamentos, ya le echaron la culpa a las farmacéuticas, le echaron la culpa a los rateros de Birmex, y la falta de medicamentos persiste, incluso no hay ni algodones, no hay ni jeringas en los hospitales públicos", recalcó.

