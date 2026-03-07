Morena, listo para prohibir nepotismo

Ciudad de México.- El Consejo Nacional de Morena se reunirá este sábado para delimitar las condiciones en las que se elegirán sus candidaturas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, en medio de la discordia entre sus aliados, el Partido Verde y el PT, por las condiciones en las que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la reforma electoral.

Se espera que con la aprobación de los acuerdos se abra un nuevo frente con los aliados y dentro de Morena mismo, pues entre las nuevas condiciones para elegir candidatos estará el veto a aspirantes que tengan una relación familiar directa con quien deja el cargo público, lo que podría derivar en una nueva disputa, sobre todo con el Verde, por la gubernatura de San Luis Potosí.

La determinación —tomada en la reunión del Consejo Nacional de mayo de 2025— aplicará para las próximas candidaturas que, por estatuto de Morena, siempre son electas por encuesta abierta a la ciudadanía, y a pesar de que varios liderazgos dentro de la 4T han levantado la mano para ser candidatos, teniendo como impedimento a familiares en el cargo.

En San Luis Potosí está sucediendo algo parecido con su aliado el Partido Verde, donde al interior del instituto se ha discutido la posibilidad de permitir que Ruth González, esposa del actual gobernador del estado, Ricardo Gallardo, sea la candidata a sucederlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto a esa posibilidad, Luisa María Alcalde afirmó que la determinación de no llevar familiares a la boleta "por supuesto que [aplica] para la alianza, porque Morena no podría llevar sus siglas" a una candidatura que significara lo mismo, aunque fuera el caso de los aliados.

"Pues si no lo hace con gente de su partido, tampoco con gente de otros partidos. Hay que respetar la misma regla, debe aplicarse en la alianza no llevar a familiares", expresó la dirigente.