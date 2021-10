Morena niega que exista terrorismo fiscal por trámite del RFC

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados pidió hacer un análisis más serio de la propuesta de que a partir del 1 de enero del próximo año los jóvenes mayores de 18 años deben expedir su Registro Federal de Causantes (RFC) y criticaron a las fracciones de oposición por querer sacar "raja política" con este tema.

En conferencia de prensa, el integrante de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, rechazó que haya terrorismo fiscal contra los jóvenes y lo que se busca es revisarlo con lupa para que no se cometa una injusticia.

Consideró que es un apuesta a la formalización, para evitar que sean carne de cañón y sean usados por los grandes contribuyentes para eludir y para evadir el fisco el objetivo de la propuesta.

"Cómo acabar con esa injusticia de que los chavos, los menores de edad sean usados, y que se terminé con esta práctica de los grandes contribuyentes, ahora bien, en Morena estamos revisando con lupa la propuesta para que el hecho de combatir la elusión y la evasión formalizando e inculpando a los chavos, no se cometa ninguna injusticia, o sea, lo que nosotros queremos es acabar con una injusticia por el mal uso, porque son utilizados los chavos para los grandes", dijo Carol Antonio Altamirano.

Explicó que hay empresas factureras que utilizan a menores o, bien, que hay grandes contribuyentes que utilizan a sus hijos al incorporarlos a la empresa y aparecen con grandes riquezas, lo cual es prácticamente imposible a esa edad.

"(Lo que) quisiéramos es que la oposición nos diga dónde está la injusticia en la redacción. Nosotros estamos revisando para que si bien el chavo se incorpore, que no tenga una sanción si no tiene un actividad productiva, que esto, o sea, sí logra tener el control el formalizarlo, pero que el hecho de que formalizarlos que no tengan una sanción por eso, si quiero dejar claro qué estamos haciendo", dijo Carol Antonio Altamirano.

Este martes, los integrantes del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados calificaron como "terrorismo fiscal" y un "atentado" el que los mayores de 18 años, a partir del 1 de enero, tengan la obligación de acudir a expedir su RFC para que puedan ser fiscalizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En redes sociales, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó al SAT de ir contra los jóvenes, pues antes de obligarlos a darse de alta, señaló, "deberían ocuparse en ejercer correctamente los impuestos que ya recaudan y que son producto del trabajo de los mexicanos. ¡El @PRI_Nacional no respaldará esta propuesta!".

Asimismo, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, además de impulsar la etiqueta #SATcontraJóvenes, aseguró que esto es "terrorismo fiscal y un atentado contra la libertad e independencia de los jóvenes al querer obligarlos a darse de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes. Poner bajo la lupa del SAT a quienes no han iniciado su vida laboral no tiene ningún propósito".

En respuesta, el SAT dijo que dicha propuesta no obligará a los jóvenes a hacer declaraciones o pago de impuestos a menos que trabajen. Y dijeron que, de ser aceptada esta iniciativa en el Congreso de la Unión, tendrán un tratamiento fiscal de sujetos no obligados.

Esto significa que no tendrán que presentar declaración de impuestos, tampoco enviar avisos o hacer algún trámite con el SAT.

"No tendrán ninguna obligación fiscal, mientras sean estudiantes y no tengan un empleo. Sólo deberán que registrarse ante el SAT y sacar su firma electrónica", definió la dependencia federal.

Explicaron que esta medida tiene tres propósitos: fomentar la cultura fiscal entre la juventud, evitar el robo de identidad y facilitarles un trámite que tendrán que hacer si reciben recursos de sus padres o para una beca. Y agregaron que cuando terminan sus estudios, los muchachos necesitan el RFC para sacar la cédula profesional.