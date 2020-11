Morena no etiqueta recursos para vacuna contra Covid-19

A pesar de que los diputados de Morena le quitaron 33 mil millones de pesos al Fondo de Salud para el Bienestar, bajo el argumento de que serían para comprar la vacuna del Covid-19, este viernes, al quedar aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, no se etiquetó ningún peso para la adquisición de las dosis para el próximo año.

De acuerdo con una revisión del decreto del PEF 2021 y de los anexos, no se detectó ningún rubro o partida destinada para la compra de la vacuna, a pesar de que al gasto del próximo año ya se le incorporaron los 33 mil millones de pesos retirados del Fondo de Salud para el Bienestar.

En la revisión se localizaron dos partidas en el Anexo 13 de Erogaciones para la Igualdad de Mujeres, en el rubro de programa de vacunación, por la cantidad de 449 millones 308 mil 724 pesos, y otra en el Anexo 18 de Recursos para la Atención para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el apartado para programa de vacunación, con 2 mil 42 millones 312 mil 382 pesos.

En total para vacunación en el PEF 2021 se etiquetaron 2 mil 491 millones 621 mil 106 pesos, pero estos recursos serán destinados para el cuadro de vacunas habituales que se aplican en el sector Salud: varicela, papiloma humano, sarampión, rubeola, hepatitis, difteria, tétanos y tosferina, entre otros.

Incluso, al PEF 2020, en las partidas de programa de vacunación de los anexos 13 y 18, se le etiquetaron 2 mil 429 millones 3187 mil 118 pesos, cifra similar a la otorgada en el documento recientemente aprobado para 2021.

Sin embargo, esas cantidades están muy por debajo de los mil 600 millones de dólares que costará la vacuna contra el Covid-19, y que son aproximadamente 33 mil millones de pesos, estimaron funcionarios federales.

"Una vez que sea aprobada [la iniciativa para quitarle 33 mil millones de pesos al Fondo de Salud], entonces regresará esos 33 mil millones de pesos a la Ley de Ingresos para que cuando nos regrese, recuperemos esa cantidad y no modifiquemos el monto de gasto y, efectivamente, aseguremos que vamos a tener los recursos de la vacuna del Covid.

"Esto lo hacemos para que quede muy claro y no vaya a haber malas interpretaciones", dijo el pasado 24 de octubre el entonces coordinador de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Por esto, el diputado federal del PRI Enrique Ochoa Reza confirmó que efectivamente no existen partidas etiquetadas para las dosis y calificó a Morena de negligente, al no dar la certeza presupuestal necesaria para la adquisición del antídoto.

Dijo que ahora dependemos del buen reflejo del gobierno federal, en específico de las secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores y Salud para poder comprar la vacuna y preparar los protocolos para aplicarlos.

"O sea, el Congreso falló en no dar certeza presupuestal, porque esta le permitiría a cualquiera de las tres instancias responsables [del tema de la vacuna] el dinero, el programa y el calendario para poderlo ejecutar, y nada de eso tenemos", consideró el priista.

Enrique Ochoa agregó que Salud tuvo un aumento presupuestal de aproximadamente 16 mil millones de pesos, pero preguntó: "¿Y los otros 16 mil millones de pesos, ¿en dónde están?, ¿dónde quedó la bolita?".

En este debate en la Cámara Baja, el vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez, espetó: "Este circo que se ha tratado de hacer en relación con la vacuna no es más que eso, porque existe, con absoluta claridad, la posición del gobierno de que todas las vacunas necesarias se comprarán en el momento en que estas estén disponibles, independientemente de la marca y del país de fabricación. Esto va a ocurrir.

"Yo lo que decía era que en este momento era imposible, técnicamente, poner en el presupuesto definiciones cuantificadas precisas. De lo que tenemos absoluta garantía es de que habrá recursos, que el gobierno responde por eso y que tendrá el apoyo de la Cámara de Diputados, lo tienen en este momento y lo seguirá teniendo, porque en México habrá vacuna gratuita y universal para todos los mexicanos", aseguró.

El morenista Iván Pérez Negrón añadió: "Les guste o no, el gobierno de López Obrador va a salvar vidas. La subsecretaría [de Salud] dijo que mil 600 millones de dólares va a costar la vacuna del Covid. Segundo, lo dijo claramente: a finales de este año e inicios del próximo se va a contar con los primeros lotes de vacunas. Los recursos provienen de fideicomisos, así quedó en el dictamen de la Comisión de Presupuesto, más los 33 mil millones, se van a ir al rubro de salud y ahí nos interesa enfrentar la pandemia".