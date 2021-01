Morena no le pertenece a nadie, afirma Delgado

En Morena se buscan a las mejores personas y el movimiento no tiene dueños, afirmó el dirigente nacional de este instituto político, Mario Delgado, en su visita a Querétaro.

Cuestionado sobre las posibles candidaturas de los alcaldes de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, y Manuel Negrete, de Coyoacán, a diputados federales, lo que ha causado inconformidades en el partido, Delgado señaló que "Morena no le pertenece a nadie. La gente decide en Morena y la gente va a decidir quiénes nos van a representar".

Indicó que Morena es un partido movimiento y debe estar abierto a los mejores liderazgos y las mejores causas a favor de la Cuarta Transformación.

Destacó que a diferencia de otros partidos, en el suyo están abiertos a la inclusión de cuadros externos, pues no tratan de ser similares a otros institutos, en los cuales se enquistan costumbres y formas de hacer política.

"Si Morena fuera un partido cerrado, pasaría lo mismo que en los otros, se convierten en un grupo de privilegiados, llegarían estos vicios como el amiguismo y el influyentismo, el sectarismo... Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México".

Delgado comentó que son un movimiento plural, y lejos de ser una debilidad, es su fortaleza. Y que deben aprender a convivir y a aceptar que las diferencias los fortalecen en una sola coincidencia: tener un país producto de la Cuarta Transformación.

"Si se respetan los valores, de no mentir, no robar y no traicionar, el movimiento se va a seguir nutriendo de los mejores liderazgos. Mientras más abiertos sea Morena, más apegado será a sus principios", sostuvo.

Acotó que no sabía quiénes se habían inscrito en la Ciudad, pues tan sólo para diputados de mayoría relativa tienen inscritos a más de tres mil 500 aspirantes y para plurinominales tienen más de ocho mil 900.