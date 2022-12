Morena pide a Senado que arreglen yerros

A-AA+

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció revisar el plan B de reforma electoral y quitar diversas modificaciones que Morena en la Cámara de Diputados concedió a sus aliados PT y PVEM, el coordinador guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, anunció que solicitará al Senado eliminar algunos apartados.

Se trata, explicó, de uno de los agregados al plan B que la bancada guinda realizó de último momento a la propuesta original, y que favorecen a las bancadas del PT y del PVEM.

Mier Velazco reconoció que la minuta avalada contiene párrafos inconstitucionales: "En este ejercicio cometimos yerros de procedimiento que admitimos y que es de reconocer, fue una reserva que agregamos, vamos a asumirlo y anunciar que hay dos renglones que no debieron haber aparecido y que se metieron".

Expuso que se trata de una de las peticiones que les concedieron a sus aliados para blindarlos de perder sus registros: "En términos llanos es el agregado de que ya no pierden el registro si no se alcanza 3% de la votación nacional en términos llanos, y lo mantienen con ganar en 16 estados.

"Fue una solicitud de ellos [PT y PVEM], es un tema que fue controvertido en el pasado periodo electoral y que es abiertamente inconstitucional, voy a buscar al coordinador de Morena en el Senado para que desde ahora revisen ese tema", admitió.

Ayer, el presidente López Obrador ofreció revisar el plan B modificado por los diputados.

Entre los puntos que los morenistas en la Cámara Baja concedieron a sus aliados se encuentran la facultad para transferir votos entre partidos, blindarlos ante pérdida de registro y el tener "guardaditos" para financiar elecciones subsecuentes.

"Si fuese grave, yo plantearía que se quite, porque nosotros somos demócratas, no falsarios, tenemos que cuidarnos, porque con todo respeto, 99% de los medios de información están entregados a la mentira...

"Esto se aclara y si es grave ofrezco enviar otra iniciativa y se quita. Se quita porque hemos hecho y vamos a seguir haciendo de nuestra vida pública una línea recta, por eso no han podido los corruptos, por eso vamos a seguir con la transformación", dijo.