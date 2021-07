Morena pide campaña de vacunación contra el Covid a personas en situación de calle

La bancada de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría de Salud a implementar campañas de vacunación contra el Covid-19 a personas en situación de calle en todo el país al argumentar que se carece de una estrategia para su inmunización y ni siquiera existe un censo sobre este grupo de población vulnerable.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó el punto de acuerdo donde se argumenta que "al igual que en los programas sociales, en la logística de la vacunación no se han contemplado a las personas en situación de calle dentro de un grupo específico, y aunque si se consideran dentro de los diversos grupos de edad, es complejo el proceso de distribución y aplicación de la vacuna para el coronavirus por la falta de identidad con la que viven".

El diputado David Bautista Rivera indicó que la emergencia sanitaria dejó al descubierto que no existe un censo oficial del número total de indigentes en el país, lo que impide conocer la cifra real de personas fallecidas y contagiadas por Covid-19 en este grupo vulnerable. Los datos más recientes de 2011, elaborados por la CEPAL estimaron que en México había 14 millones de personas en esta condición.

"Para los indigentes no existió la sana distancia, ni protocolos, ni campañas informativas adecuadas de cómo cuidarse para prevenir los contagios o cómo actuar ante un positivo por SARS-CoV-2. Ellos no podían quedarse en casa porque no tenían una para hacerlo; les era imposible mantener una higiene personal, tampoco se podían desinfectar las manos, y no se les permite entrar a los lugares públicos para asearse".

Asimismo, agregó, no podían comer sano, dormir, no compartir comida ni bebida, mantenerse informado y acudir al médico si tenían síntomas, ya que las personas en situación de calle se enfrentan a situaciones de discriminación. "Es decir, los indigentes siguen tan desprotegidos y vulnerables como siempre", concluyó.