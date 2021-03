Morena plantea hacer revisión minuciosa de actuación del INE

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que su bancada planteará una revisión minuciosa de la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar las elecciones del 6 de junio.

El legislador acusó a los consejeros electorales de haber emprendido una embestida en contra de los candidatos de Morena, de golpear a la democracia, manipular las leyes electorales y de ser parcial en favor de los partidos que buscan frenar a dicho órgano político.

"Está claro que ahora algunos consejeros del INE no solamente manipulan a su antojo las leyes electorales, sino que se han puesto la camiseta de una alianza que intenta a como dé lugar frenar el avance de Morena, pero, sobre todo, que mantienen una batalla para evitar a toda costa que en las próximas elecciones nuevamente tengamos mayoría en las Cámaras del Congreso de la Unión. Sin embargo, no lo van a lograr", dijo Ignacio Mier.

El legislador hizo referencia a la determinación que tomó el órgano electoral el pasado 25 de marzo de cancelar 49 candidaturas de Morena, entre ellas la de Félix Salgado Macedonio, por no comprobar el monto, origen y destino del dinero destinado a gasto de precampaña.

El argumento de Mier Velazco es que la Cámara de Diputados emitió lineamientos para autorregular la actuación de los legisladores y que se transparentará el uso de los recursos para despejar dudas sobre que habrá piso parejo en las próximas elecciones.

"Las reglas del INE intentan subordinar al Poder Legislativo, faltando gravemente al respeto a las funciones propias de los legisladores, quienes son la representación popular de la nación y fueron electos democráticamente", dijo.

"Las filias y las fobias de algunos funcionarios no tienen por qué afectar los altos principios de la función electoral, como son la neutralidad, la objetividad y la imparcialidad electoral. No pueden afectar tampoco la certeza de un proceso electoral que ya lleva varios meses".