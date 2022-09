Morena presume etiquetas escolares con fotos de AMLO y recibe ola de críticas

A-AA+

Acompañadas del mensaje "Listas y listos para el regreso a clases", el partido Morena compartió en redes sociales una imagen con seis etiquetas escolares con fotografías del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En las etiquetas se observa al Jefe del Ejecutivo en sus etapas de activista, legislador y Primer Mandatario.

También se observa jugando Béisbol, acompañado de Zapatistas, y platicando con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

Las etiquetas contienen a un lado de las fotografías, las leyendas nombre, apellido, grado, materia y profesor.

Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios de Twitter denunciaron que el gobierno de Morena pretende "adoctrinar" a estudiantes, y llamaron a no imprimir las etiquetas para colocarlas en las libretas de niños y jóvenes.

"¡CON NUESTROS NIÑOS NO !, ¡No adoctrinar!, ¡No Ideologizar! La idolatría por AMLO y su gobierno es BASURA !!", escribió el usuario @Hmontemayor.

En tanto que @JacBahnsen compartió otra imagen con etiquetas de los episodios más criticados de este gobierno, entre ellos Pío López recibiendo un fajo de billetes, Claudia Sheinbaum a un lado de la colapsada línea 12 del metro, y un niño con cáncer manifestándose por quimioterapias, entre otras.

"Y me faltaron Gertz, Delfina, casa en Houston, contratos millonarios a familiares y empresas fantasma, la devastación del Tren Maya, las masacres con récord histórico en violencia y más..." escribió la Twittera.