Morena propone que Ejecutivo designe comisionados de Cofece e IFT

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena, presentó una iniciativa que propone reformar el artículo 28 de la Constitución, para dotar al Ejecutivo federal de la facultad de veto en la ratificación de los nombramientos que hace el Senado de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

"La ratificación que haga el Senado podrá ser objetada por el presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona que fue nombrada por el Senado de la República", plantea añadir al penúltimo párrafo de dicho artículo.

La legisladora morenista señaló que la finalidad es ampliar la facultad de veto que tiene el presidente sobre otros órganos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), misma que aplicó recientemente al vetar la designación de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso.

"Esta propuesta busca que el Ejecutivo federal tenga tal atribución, ya que constituye un último mecanismo de revisión sobre la idoneidad de las personas que integran estos órganos constitucionales autónomos", expuso en su iniciativa.

Añadió que al ampliar la facultad de veto que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, "no se vulnera de modo alguno la autonomía, sino que esa es una condición en la conducción y labor del órgano".

"Una autonomía no significa que estén ajenos a controles políticos desde su integración y durante su vida institucional, de tal modo que, esta propuesta lo que busca es reforzar la participación de un poder representativo del Pueblo en el procedimiento de integración de estos órganos", señaló.