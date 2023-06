Morena, PT y PVEM refrendan coalición y arrancan con Plan C

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde refrendaron su coalición para ir juntos en el proceso electoral de 2024, al tiempo que dieron banderazo al Plan C para ganar la Presidencia de la República, así como la mayoría en el Congreso, tras la invalidación del Plan B de la Reforma Electoral.

En conferencia de prensa, Mario Delgado sostuvo que el Plan C busca la continuidad del cambio, para evitar que los "conservadores" detengan el avance del beneficio del pueblo.

"Les decimos de una vez a ese bloque conservador que vamos por ellos por la vía legal, pacífica y democrática. Vamos a fijarnos la meta de obtener 33 millones de votos para ganar la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso y poder hacer efectivo el Plan C.

"Creo que es una clarísima definición de cómo la Corte está absolutamente del lado conservador", señaló.

Respecto a la coalición, apuntó que no tienen tiempo que perder, ya que están a menos de un año de la elección, y está en proceso el mecanismo para elegir a quien encabezará el movimiento de la Cuarta Transformación.

"No es una alianza de intereses no es una alianza de complicidades, no es una alianza como la de los otros que solo tiene como objetivo que regrese la corrupción, el saqueo de los bienes nacionales y el privilegio de unos cuantos sobre la mayoría", apuntó.

Por su parte, el líder del PT, Alberto Anaya, manifestó que se han hecho cambios de fondo en esta administración, los cuales necesitan consolidarse y profundizarse, por lo que es necesario que la coalición "Juntos Haremos Historia" siga gobernando este país.

"Vamos con Andrés Manuel López Obrador, vamos con su proyecto y vamos unidos en esta coalición para que tenga continuidad la Cuarta Transformación", sostuvo Alberto Anaya, dirigente del PT.

La dirigente del Partido Verde, Karen Castrejón, señaló que los tres partidos buscarán la mejor ruta para que los grandes liderazgos y cuadros de cada uno puedan participar en las elecciones de 2024.

"Evidentemente ante eso, se requiere de un gran compromiso; se requiere de transparencia, pero sobre todo se requiere de unidad", apuntó.