Morena quiere comparecencia de Lorenzo Córdova en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- A iniciativa del senador César Cravioto Romero, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, se pretende que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, comparezca ante el pleno del Senado de la República para que explique por qué solicitó tres mil 830 millones de pesos para la realización de la consulta de revocación de mandato.

La propuesta, turnada a la comisión de Gobernación de la Cámara Alta, establece que el objetivo de la comparecencia es que el presidente del INE "funde y motive las razones por las cuales el costo tan elevado del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024".

Cravioto Romero señaló que Lorenzo Córdova debe explicar por qué teniendo tres veces más recursos va a poner las mismas casillas que en la consulta de juicio a los expresidentes de la República, pues los argumentos que ha expuesto hasta ahora "no tienen mucha credibilidad".

El senador de Morena destacó que a diferencia de la comparecencia ante la Cámara de Diputados, donde el consejero presidente del INE aseguró que no tenía dinero, "ahora tiene mil 700 millones de pesos".

Recordó que cuando el consejero presidente del INE acudió al palacio legislativo de San Lázaro, aún no sabía cuántas casillas se iban a instalar el próximo 10 de abril para la revocación de mandato, pero "ahora ya están planteando que van a poner 57 mil casillas".

El excomisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México confió en que la Comisión de Gobernación del Senado, que sesiona este martes 8 de marzo, apruebe el dictamen para que el consejero comparezca lo más pronto posible ante el pleno de la cámara alta.

El consejero presidente del INE compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados el 5 de noviembre del año pasado, para presentar sus argumentos sobre las necesidades presupuestales del órgano electoral durante 2022.

Córdova explicó que el monto de recursos que calculó el INE para la realización de la revocación de mandato fue de casi cuatro mil millones de pesos porque "es equiparable a organizar una elección federal de principio a fin, y por ello los requerimientos presupuestales son altos".

La comparecencia del presidente del INE ante diputados fue aprovechada por las bancadas de Morena y sus aliados para criticarlo y exigir su renuncia al cargo.

En esa ocasión, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña arremetió contra él y le pidió renunciar por "su actitud racista, clasista y majadera", además que también pidió juicio político contra Córdova y el consejero electoral Ciro Murayama.