Morena respalda propuesta de AMLO sobre elegir de manera popular a consejeros del INE

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, respaldó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean electos mediante votación ciudadana.

El legislador morenista adelantó que están por impulsar la iniciativa presidencial en esa materia.

"Para quitar cualquier vestigio de cuotas y cuates al proceso de selección que no garantiza la imparcialidad de los consejeros electorales, de un organismo que debe ser promotor de la democracia y garante de la legalidad y la imparcialidad, nosotros también coincidimos en que debe de ser una elección directa, en un ejercicio democrático de participación de los mexicanos", puntualizó.

La propuesta, detalló, contemplará diversos mecanismos para garantizar que los candidatos cuenten con experiencia en materia electoral y que además sean incorruptibles, también contemplará que tanto los partidos políticos, como las instituciones de educación superior, puedan proponer candidatos.

---Carga Ignacio Mier otra vez contra el INE

Ignacio Mier consideró que con la negación del INE a promover la revocación de mandato queda demostrado que los consejeros "ya no tienen remedio".

"Es una contradicción que el organismo que nos cuesta 20 mil millones de pesos tenga una actitud tan ególatra de no garantizar la participación y promoverla. Desde mi punto de vista, ya no tienen remedio", aseveró.

Aclaró que quedarán a la espera de la propuesta del Ejecutivo Federal, a fin de armonizarla con la iniciativa que saldrá desde la bancada de Morena.