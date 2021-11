Morena responde al PAN por "intento de desinformar" sobre vacunación

Contrario a las críticas del PAN, que acusa de "negligente al Gobierno local, por no saber cuidar ni preservar su vida por el Covid-19", el grupo parlamentario de Morena respondió que la Ciudad de México, "es líder mundial en aplicación de vacunación por la pandemia".

Incluso, aseguró Morena que "la Ciudad de México es una de las cinco urbes con mayor número de población inmunizada, por encima de Tokio, Nueva York y Los Ángeles. Hoy nuestra Ciudad se ilumina de blanco y el Gobierno capitalino agradece a la ciudadanía con el 'hashtag' #GraciasPorHacerloPosible".

En un comunicado, sostuvo que "pese a las críticas de la oposición y a su constante intento de desinformar a las y los capitalinos, el Gobierno de México y de la Ciudad anunciaron que se aplicaron más de 13 millones de dosis de vacunas", aseguro.

Detalló que siete millones 189 mil 486 personas mayores de 18 años, actualmente tienen por lo menos una primera dosis (100%) y seis millones 574 mil 201 personas cuentan con su esquema completo (94%).

Morena recordó que a mediados de este año, el PAN criticaba fuertemente la estrategia de vacunación, tachándola de "burocrática y centralista" e, incluso, los diputados locales advertían que la Ciudad corría el riesgo de quedarse sin vacunas, calificándola como un territorio que estaba en último lugar a nivel mundial en aplicación de vacunas contra Covid-19.

En tal sentido, la panista América Rangel entró al círculo de las críticas, pues en su momento pedía que el calendario de vacunación se agilizara, "exigiendo que se le diera prioridad a los habitantes de su demarcación, bajo el argumento que había carencia de dosis de vacunas, que la estrategia de vacunación no estaba correctamente implementada y que no era equitativa", aseguró Morena.

Sin embargo, insistió ese grupo parlamentario del Congreso local, "durante las 34 fases del Plan Nacional de Vacunación, participaron más de 15 mil servidores públicos de 40 instituciones públicas del Gobierno de México y capitalino", comentaron los diputados morenistas.

Incluso, afirmaron, instalaron 43 unidades de inmunización, cada una de ellas contó de 400 a mil servidores públicos y colocaron hasta mil células de vacunación simultáneamente.

Recientemente, destacó Morena, el panista Héctor Barrera Marmolejo expuso también que aún faltan personas por aplicarse la vacuna contra Covid-19, y dijo que es porque no hay suficiente información, ni interlocución entre los capitalinos.

Empero, aseguraron los morenistas, durante la campaña de aplicación de vacunas, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; la secretaría de Salud local, Oliva López Arellano; y el director general de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García, anunciaban cada semana los avances de la vacunación, la fecha de aplicación por alcaldías, letra inicial del apellido, sedes y sector de la población por edad conforme al calendario establecido.

De igual forma, destacaron, la publicidad en redes sociales formó parte de la estrategia de vacunación, pues diariamente en las redes sociales oficiales y plataformas digitales, informaba a la población sobre las fechas de vacunación, prevenciones y medidas sanitarias para disminuir los contagios en la Ciudad.

Asimismo, la ADIP anunció el "Plan de Atención a Rezagos", que inicia la próxima semana, del miércoles al sábado, "y aunque continúan a la baja los indicadores en positividad, ocupación e ingresos hospitalarios y casos positivos de Covid-19, deben mantenerse las medidas sanitarias del programa ´Reactivar Sin Arriesgar´ entre la población y en las actividades económicas", señalaron.