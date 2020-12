Morena se enreda con encuestas

Ciudad de México.- Aún con ocho candidatos a gobernador por definir, a Morena se le comienzan a enredar las encuestas, método al que decidió recurrir para la selección de sus aspirantes para competir por las gubernaturas en 2021.

Al menos en dos entidades —Sinaloa y Guerrero— no se ha podido definir al candidato por falta de acuerdo entre los aspirantes y la dirigencia del partido. En Tlaxcala se llevó a cabo una encuesta que fue rechazada por los derrotados. En Nuevo León, pese al rechazo de su militancia, se incluyó en el ejercicio una propuesta de su aliado PVEM —Clara Luz Flores— que inicialmente rechazaban y que al final resultó ganadora.

Mientras, en el caso de Nayarit, la militancia advirtió que no permitirán la imposición a través de encuestas o de cualquier otro método para definir a su candidato a la gubernatura.

Así, el pasado martes, la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Mario Delgado, no pudo dar a conocer quién buscará llegar a la gubernatura en Sinaloa, y es que la diputada local Beatriz Zárate decidió declinar su aspiración a favor de Gerardo Vargas Landeros, tras denunciar que no se ha realizado encuesta alguna en la entidad. "No hay tales encuestas, se están haciendo negociaciones", declaró Zárate en Sinaloa.

Este jueves, Morena debía dar a conocer quién abanderará su causa para buscar el gobierno de Guerrero, pero la falta de unidad impidió el nombramiento.

Para Guerrero son 15 los aspirantes que buscan la candidatura. Los más fuertes: Félix Salgado Macedonio y Pablo Amílcar Sandoval, quien es hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.