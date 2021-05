Morena separa de su bancada a Saúl Huerta, acusado de abuso a menor

El grupo parlamentario de Morena separó formalmente al diputado Saúl Benjamín Huerta de su bancada este viernes, luego de ser acusado por dos personas de abuso sexual y de que se le abrió el juicio de procedencia para retirarle el fuero.

En conferencia de prensa, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez (Morena) informó que ya fue notificado personalmente en la Ciudad de México de este procedimiento.

"En el caso de Saúl Huerta, él fue notificado el día de hoy. A partir de mañana corre el plazo de siete días para que presente ante la Sección, lo que a su derecho considere conveniente, ¿no?", dijo Pablo Gómez.

Y dijo que no pueden convertir el plazo de 30 días para pruebas en tres días. "O sea, eso sería una cosa completamente ilegal y aborrecible. Todos han tenido los 30 días de ley para presentar sus pruebas de descaro y también los fiscales han tenido los mismos 30 días. Luego vendrán otros días, otros plazos que son tres días para listas de cada cual, de cada parte, son seis días. Luego vienen otros seis días para la presentación de alegatos. Sumen ustedes: 30, más los siete que tienen que correr para que, a partir de mañana, no de hoy, se cuenta a partir del día siguiente de la notificación, entonces estamos hablando de cuarenta y tantos días".

Por lo que dijo que ojalá, dentro de cuarenta y tantos días cuando la Sección Instructora concluya su procedimiento, pero sin atropellar los derechos de nadie, cumpliendo con la ley, "los señores colegas, hombres y mujeres de la Comisión Permanente del Congreso nos hagan el favor de obsequiarnos una sesión extraordinaria. Porque Morena no tiene, ni la 4T tiene dos tercios en la Comisión Permanente y se requieren dos tercios para convocar".

Pablo Gómez dijo que en los otros dos casos de desafuero pendientes del diputado del PT, Mauricio Toledo y del fiscal de Morelos, Uriel Carmona se van a reponer los plazos. "La Sección se va a reunir el lunes justamente para esto, espero que no haya problemas y sigamos adelante. Es nuestra intención, por lo menos de la presidencia de la Sección, que todo vaya conforme a lo que dice la ley y respetando el debido proceso y las garantías".