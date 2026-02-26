Morena será el más beneficiado

Ciudad de México.- Morena será el partido que más se beneficie con el nuevo modelo de elección de plurinominales en la propuesta de reforma electoral que será enviada al Congreso, pues podría ganar todos los distritos electorales y sólo se beneficiarían un par de fuerzas políticas menores en algunos estados.

En entrevista con El Universal, exconsejeros electorales y especialistas dijeron que con esta propuesta pierde el Instituto Nacional Electoral (INE), pues le suma trabajo y le resta presupuesto, y se fomenta el bipartidismo por encima de la representación plural de ideas.

Marco Baños, exconsejero del INE, aseguró que con la propuesta presidencial de modificar la presencia de diputados plurinominales Morena incrementará su representación en San Lázaro.

"¿Qué partido podría beneficiarse en este nuevo modelo de elección de plurinominales?", se le preguntó.

"Directamente, Morena, porque Morena tiene la mayor preferencia electoral, ganaría la mayoría de los distritos electorales, pero en el caso de que pierdan los segundos lugares tienen casi 100 diputaciones más. Entonces, Morena por sí solo tendría una representación mucho más alta.

María Marván, expresidenta del otrora IFE, advirtió que el esquema parece complicado, pues en 95 que se elegirán por primera minoría queda claro, pero en las otras 95 debería verse el detalle de su elección en las leyes secundarias.

"Hay muchos detalles que aún no conocemos y que depende de cómo se aterricen para analizar realmente a quien afecta o beneficia más. Como quien dice, el diablo está en los detalles", dijo.