Morena, una "desgracia" para México: PRI

México colapsa y Morena lo único que busca es mantener el poder. Así es como lo difunde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lanzó un video a través de redes, para llamar a la ciudadanía a que vote por las y los candidatos del tricolor.

"Morena es una desgracia para México. Mientras México colapsa, los oportunistas y corruptos de Morena sólo quieren mantener el poder", se expone en el video.

El PRI considera que Morena no entiende la importancia de apoyar a los estudiantes, no quieren impulsar a los deportistas; la investigación y la ciencia la consideran una pérdida de tiempo y proteger el arte no les interesa.

"No permitas que sigan colapsando todo", agregan en el video. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI llama a la unidad para defender a México.

Es momento de unirnos para defender a México de la destrucción de Morena. Aunque a ellos y a sus aliados les incomode, debemos decirlo como es: Morena es una desgracia para México.#MorenaDestruye pic.twitter.com/eHemjhw6Mv — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) April 9, 2021