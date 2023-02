Morena va por exhorto a FGR para investigar a García Luna en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- El dirigente de Morena, Mario Delgado, adelantó que harán un exhorto a la Fiscalía General de la República para que investigue al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable por cinco cargos en Estados Unidos, incluido tráfico de drogas y delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, Mario Delgado lamentó que sea declarado culpable en Estados Unidos, pero no haya consecuencias en México.

"Aunque somos países independientes, creo que el hecho de que la justicia de Estados Unidos determine como culpable de cinco delitos a García Luna por temas de narcotráfico obliga a que haya una investigación en México porque aquí se cometieron estos actos", sostuvo.

El líder de Morena también señaló que no es posible que el expresidente Felipe Calderón no sabía de las actividades de Genaro García Luna.

"¿Sigue Calderón con su teoría de que él no estaba enterado?, ¿De verdad no sabía cómo su subalterno encargado del todo el tema de seguridad estaba actuando en favor de un grupo criminal?, ¿El presidente de la República no estaba enterado?", cuestionó.

"Esto es de la mayor gravedad para nuestro país. Las consecuencias de esto las seguimos viviendo y algunos se les olvida cómo empezó todo esto", apuntó.

Subrayó que ya no se trata de una cuestión política, sino que el exsecretario de Seguridad ya fue declarado culpable en una corte de Estados Unidos.