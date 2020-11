Morena ve "errores de práctica parlamentaria" en CDMX

Al rechazar que las 978 iniciativas que hasta el 31 de agosto pasado han presentado sus 34 diputados locales sean "ocurrencias", como lo asegura la oposición, la coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Martha Ávila Ventura, reconoció que en algunas de sus propuestas han ocurrido "errores de práctica parlamentaria".

Dijo que las observaciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a algunas leyes aprobadas por el Legislativo local "son de forma, no de fondo", por lo que de inmediato son corregidas y reenviadas al Ejecutivo para publicarlas.

Reveló que para evitar más "errores", conformarán "una comisión con experiencia en técnica parlamentaria y jurídica, porque somos humanos y estamos expuestos a equivocarnos, pero no es premeditado, sino, quizá, por inexperiencia".

Ávila Ventura rechazó que las iniciativas "estén basadas en ocurrencias, sin sustento jurídico o plagios. Ellos [la oposición], podrán decir lo que quieran, pero está demostrado que nosotros somos los que más trabajamos. Sus señalamientos, sólo son golpeteo político".

Afirmó que "tampoco se trata de trabajar por trabajar, o presentar iniciativas intrascendentes. Justamente esta comisión, esperamos nos ayude a jerarquizar las propuestas".

Sobre los presuntos plagios de algunos diputados de Morena, como aseguran legisladores del PAN, "no está comprobado, no tienen pruebas. Quizá hay iniciativas parecidas, porque son del mismo tema. Pero de eso a que las hayamos plagiado, es mentira", expuso.

Aceptó que por la pandemia de Covid-19, las 40 comisiones y los seis comités han acumulado un importante rezago, "pero hemos modificado el reglamento para dar agilidad a todas estas iniciativas que están paradas".

Al comentarle que si bien el vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León, es el que más propuestas ha presentado en los dos años de la actual legislatura, es criticado por la oposición de que en tan sólo 20 iniciativas —de las que esta casa editorial posee copia—, "son verdaderas ocurrencias".

Ávila Ventura respondió: "No son ocurrencias, sino armonización de leyes. Quizá para algunos sean ocurrencias, pero es necesario hacer esas adecuaciones a las normas, como el cambio de nombres de dependencias, por ejemplo".