Morena y AMLO le temen a la transparencia y rendición de cuentas: PAN

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador le temen a la transparencia y a la rendición de cuentas y es por ello por lo que se niegan a la elección de los nuevos comisionados y, en el fondo, quieren desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

"López Obrador y su partido odian y desprecian la transparencia, prefieren cerrar la puerta a los ciudadanos para que no sepan en qué gasta el dinero el gobierno. Son cómplices de la opacidad y la corrupción y ocultan la información de contratos como el de Segalmex, la casa gris del hijo mayor del presidente, las empresas fantasmas del AIFA, Pemex y el Tren Maya", indicó.

Recordó que uno de los lemas principales del gobierno morenista fue la honestidad, pero ha sido el que más se ha blindado del escrutinio público argumentando que se trata de temas de seguridad nacional o interponiendo amparos para seguir encubriendo el desvío del dinero de los mexicanos.

"Para ellos el mundo ideal es la opacidad, como lo confesó el propio secretario de Gobernación en reunión con legisladores de Morena; por supuesto que no les apura la correcta integración del INAI porque tienen mucho qué ocultar", abundó.

De acuerdo con un estudio de la organización Transparencia Internacional, México se encuentra entre los 50 países más corruptos del mundo y en los cuatro años de gobierno de esta administración no ha habido condenas o sanciones importantes en contra de funcionarios públicos o exservidores ligados a casos relacionados con corrupción o incluso vinculados con el crimen organizado.

Dijo que, para muestra, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño principal responsable de la muerte de 40 migrantes en un centro de detención de Ciudad Juárez, que sigue en su cargo o Ignacio Ovalle implicado en el desfalco millonario de Segalmex y quien sigue siendo protegido por López Obrador.

El dirigente de Acción Nacional condenó que luego de vetar el nombramiento de dos comisionados, el presidente ordenara al secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández, frenar cínicamente el proceso de renovación en el INAI y dejarlo inoperante, poniendo en riesgo la democracia.

La rendición de cuentas y transparencia son banderas del PAN y fue en el gobierno de Vicente Fox cuando se creó el entonces IFAI, un garante del acceso a la información pública y protección de datos personales.

Es por ello, concluyó Marko Cortés, "que Acción Nacional no permitirá que se sigan destruyendo a las instituciones, defenderemos estos espacios y junto con la ciudadanía cuidaremos al INAI, un pilar indispensable de la democracia en México".