Análisis del PRI sobre Morena y Rubén Moreira en el gobierno federal

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- Para el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, Morena no tiene pretextos para fallarle a la nación, porque ejerce el gobierno federal, el Congreso y la mayoría de los gobiernos estatales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, asegura que el partido guinda obtuvo "a la mala, por una maquinación y un fraude a la ley", sobrerrepresentación en el Congreso.

También critica al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual, sostiene, dejó crecer la violencia de forma desmesurada, permitió la presencia del crimen organizado, incrementó la deuda del país, derrumbó el sistema de salud, golpeó el sistema educativo, aisló a México en el entorno internacional, y dejó a la nación rumbo a una crisis económica.

Moreira Valdez recordó que en seis años, López Obrador no escuchó a la oposición, y tampoco advierte que haya diálogo en la administración de Claudia Sheinbaum.

Consideró que en 2027 "mucha gente se va a desencantar de Morena", y el PRI recuperará terreno político en México.

Usted repite en el cargo. ¿Cómo llega a esta 66 Legislatura? ¿Será más difícil para la oposición que en la 65?

—Nosotros venimos listos para defender a México. Por una maquinación y un fraude a la ley se le dio a Morena más de los diputados que le corresponden porque ellos sacaron 54% de los votos y tienen 75% de los diputados, pero a nosotros nos asiste la razón y vamos a estar defendiendo a México todos los días, ahora Morena y su gobierno, me refiero al gobierno federal, no tienen pretexto para fallarle a la nación porque tienen también el Congreso, por lo tanto no hay pretextos, tendrán que dar buenos resultados y no podrán evadir su responsabilidad.

¿Ve una 66 Legislatura complicada para ustedes?

—Mire, en otras ocasiones hemos estado en minoría, de hecho, es la cuarta vez que soy diputado y nunca he estado en una Legislatura que comparta gobierno del mismo partido, por lo tanto, estamos acostumbrados a debatir y a luchar, y tal vez perdamos las votaciones, pero vamos a ganar el debate, además, el PRI está muy unido bajo la dirigencia de Alejandro Moreno y esto ha quedado demostrado en las últimas votaciones que hemos hecho.

¿Cuál es su análisis sobre el gobierno que terminó de Andrés Manuel López Obrador?

—Es un gobierno que ha dejado muchos saldos, ha dejado mucho que desear en muchos temas, la violencia creció de forma desmesurada, 200 mil homicidios, hay una gran parte del territorio nacional bajo el control de las bandas criminales, tenemos un país que casi duplicó su deuda de 10 billones a 17 billones y ya se están anunciando cuando menos dos billones más para el próximo año con lo cual casi equipara la deuda histórica de este país. Por otro lado, tenemos el peor crecimiento en los últimos cuatro sexenios, entonces, el crecimiento económico no se cumplió, tampoco se ha detenido la inflación que va galopante.

Por otro lado tenemos un sistema de salud que se derrumbó, 50 millones de personas que no tienen servicio de salud, el sistema educativo quedó muy golpeado y en el entorno internacional nos estamos aislando y la prueba está en que a la toma de protesta de la presidencia Claudia Sheinbaum llegaron muy pocos jefes de Estado y no vinieron los que nosotros esperaríamos que estuvieran en un momento tan trascendental, no estaban el presidente de los Estados Unidos, no estaba el primer ministro de Canadá, no estaba en ningún jefe de Estado del gobierno europeo, en fin, las cosas no marchan bien.

¿Y cómo ve la administración que viene? ¿Cree que cambiarán las cosas o ve la misma ruta?

—Hay una continuidad ya anunciada, y no lo digo yo, es el discurso, no nos dijeron que iba a variar en nada lo que sigue. Durante seis años López Obrador no recibió a la oposición y en su toma de protesta Claudia Sheinbaum no dedicó ni un segundo para hablar de diálogo, esto al final del día demerita la vida democrática y la gobernabilidad de un país.

¿Qué deberá hacer el PRI para que en 2027 Morena ya no tenga la mayoría calificada?

—Nosotros aspiramos a que en 2027 se reviertan muchas cosas, y eso va a suceder porque mucha gente se va a desencantar de Morena.

¿Usted advierte que habrá crisis en este sexenio?

—Claro, no tienen dinero, pueden endeudarse porque tienen esas prácticas, pero definitivamente derivará en una crisis económica, y sumado a estos errores, el PRI hará su parte justamente para recuperar la paz y la seguridad y vamos a estar cuestionando permanentemente al poder.