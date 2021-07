Movimiento Ciudadano avaló iniciativas de Morena porque coincidían con agenda: Clemente Castañeda

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, afirmó que la bancada naranja en la Cámara de Diputados avaló más de la mitad de las iniciativas presidenciales porque coincidían con su agenda, y adelantó que lo seguirán haciendo siempre y cuando sea por el bien de México.

Castañeda dio estas declaraciones en reacción a la información publicada este lunes por EL UNIVERSAL, en la que se dio a conocer que ese partido fue bisagra de Morena en la 64 legislatura y apoyó en más de 15 reformas presidenciales, como la creación de la Guardia Nacional y la abrogación de la Reforma Educativa, entre otras.

"Varias de esas iniciativas no solo las acompañamos, sino que se iniciaron justamente en los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano. Un ejemplo concreto es la Ley de Amnistía que se originó en Movimiento Ciudadano, y cuando estas se convierten en ley, caeríamos en una contradicción enormes si no las acompañáramos, y así en varias iniciativas vamos a seguir pensando sobre todo en el bienestar del país en lugar de estar pensando en el fracaso de cualquiera de los bloques", indicó al ser entrevistado previo al inicio del Consejo Nacional del partido.

Castañeda insistió en que Movimiento Ciudadano es y seguirá siendo un partido de agendas y de ideas.

"Nosotros, en esta próxima legislatura, como lo hicimos en legislaturas anteriores, vamos a acompañar los temas que coincidan con nuestra agenda, pero nos vamos a oponer con toda firmeza y con toda fuerza a aquellas que creemos que dañan a México", refirió.

Adelantó que en lo que respecta a las últimas iniciativas presidenciales, habrá oposición contundente.

"En las reformas constitucionales que ha impulsado el presidente no podríamos acompañarlas porque van en contra de nuestra ideas, de nuestras banderas y de nuestros pensamientos.

No podemos dar un paso atrás vulnerando la autonomía del Instituto Nacional Electoral, no vamos a tolerar que se suprima el pluralismo político en la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, no vamos a permitir que se ponga un freno a la transición energética y a que se favorezca al monopolio de la CFE, y no vamos a permitir que se militarice la seguridad pública", agregó.

Impugnación contra Layda Sansores en Campeche, está en proceso

Castañeda informó que ya impugnaron la elección a la gubernatura de Campeche al considerar que fue, a todas luces, "un cochinero". Señaló que si no hay respuesta favorable en el tribunal local, acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ).

"Para nosotros la elección de Campeche fue a todas luces un cochinero, un fraude electoral terrible que no vamos a convalidar, porque no vamos a permitir que se vulnere la voluntad de los mexicanos. Eliseo Fernández es el gobernador de Campeche y así lo vamos a acreditar ante los tribunales", apuntó.

Señaló que entre las irregularidades hubo más de 100 mil votos de diferencia entre la elección de gobernador y la elección de diputados locales, "una cifra escandalosa que requiere una explicación", mientras que también detectaron un "burdo y flagrante" turismo electoral.

"En la última semana, antes de las elecciones, se registraron 18 mil cambios de domicilio de Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, lo que habla presuntamente de intervención electoral. Por eso es que estamos plenamente convencidos que podemos revertir o anular la elección. Que se deslinden responsabilidades y que quienes cometieron ese fraude electoral, que es un delito grave, pague las consecuencias de sus actos", apuntó.

MC inicia Consejo Nacional con minuto de silencio por sus candidatos asesinados

La dirigencia de Movimiento Ciudadano inició su Consejo Nacional con un minuto de silencio, en memoria de las y los candidatos de ese partido que fueron asesinados en el proceso electoral del pasado 6 de junio.

En el acto que se desarrolla en el World Trade Center, en la Ciudad de México, se pidió honrar a Alfredo Casimiro, quien iba por una presidencia municipal en Jalisco; Abel Murrieta, quien buscaba la municipalidad de Cajeme, Sonora; Alma Rosa Barragán, quien fuera candidata de Moroleón, Guanajuato; y René Tovar, quien peleó una presidencia municipal en Veracruz, entre otros.

En presencia de militantes, simpatizantes, y alcaldes electos, el homenaje estuvo encabezado por Clemente Castañeda; Dante Delgado, coordinador del partido en el Senado; el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; y el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, entre otras autoridades.