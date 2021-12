Movimiento Ciudadano pedirá desaparecer poderes en Veracruz por detención de funcionario del Senado

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- Tras la aprehensión del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, José Manuel del Río Virgen, acusado de homicidio doloso, el partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció que solicitará la desaparición de poderes en el estado de Veracruz.

El coordinador nacional de MC, Dante Delgado, denunció que esta detención es muestra del deterioro de esa entidad y de los excesos del gobernador Cuitláhuac García, "que pasa por encima de los otros poderes del estado y domina el órgano autónomo de la Fiscalía".

"Solicitaré al Senado de la República que investigue estos hechos indignantes para que, de proceder, demos inicio al procedimiento de desaparición de poderes por quebrantar el orden constitucional", señaló el legislador en un mensaje a los medios de comunicación.

Indicó que Veracruz no merece un mal gobierno y los veracruzanos "no vamos a permitir una injusticia de estas dimensiones. Que lo oiga bien quien hoy transitoriamente está en Palacio de Gobierno y pronto habrá de retirarse, por incompetente, por no dar resultados y por traicionar los principios esenciales de la vida democrática de Veracruz y de México".

Dante Delgado denunció que el secretario técnico de la Jucopo fue detenido de manera arbitraria, sin haber sido requerido en procedimiento legal alguno. "Jamás fue requerido para imputarle ningún posible ilícito, por lo que sí es un hombre intachable, un funcionario ejemplar, un veracruzano de excepción y un mexicano extraordinario, hoy vengo a denunciar que el gobierno de Veracruz, actuando al margen de la legalidad, tiene en José Manuel del Río Virgen a un preso político".