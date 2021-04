"Mucha suerte Lorenzo, será la última elección que organice el INE", dice Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio aseguró la mañana de este jueves que esta "será la última elección que organice" el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que deseó "mucha suerte" a Lorenzo Córdova Vianello, titular del órgano.

El ahora líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Guerrero respondió a una publicación que hizo Córdova en su cuenta de Twitter, en la que destacó que ayer se aprobó la lista nominal definitiva para las elecciones del 6 de junio.

Sin embargo, Salgado Macedonio le contestó que lo mejor es que apelara a su suerte, ya que, afirmó, será el último ejercicio electoral que organice el INE.

"Mucha suerte, Lorenzo. Será la última elección que organice el INE", escribió en el contundente mensaje.

El pasado 27 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la suspensión de la candidatura a Gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, político acusado de abuso sexual, por no haber presentado su informe de gastos de precampaña.

Con seis votos a favor y uno en contra, el Tribunal avaló la sanción impuesta en días pasados por el INE en contra de Salgado Macedonio, del oficialista Morena.

El Tribunal también confirmó la suspensión de la candidatura de Raúl Morón, aspirante de Morena a Gobernador de Michoacán, por no haber presentado informes de gastos.

Con este fallo, ni Salgado Macedonio ni Morón, que encabezan las encuestas en sus estados, podrán participar en las elecciones intermedias del 6 de junio, las más grandes de la historia de México, en las que se renovará la Cámara de Diputados, 15 gobiernos estatales y miles de ayuntamientos.

Tras conocerse la sentencia, Salgado Macedonio convocó a través de redes sociales una marcha en Chilpancingo, capital de Guerrero, que se realizó el miércoles 28 de abril, y aseguró que "la última palabra la dice el pueblo".

La sanción contra Salgado Macedonio, exalcalde de Acapulco y amigo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no está relacionada con las cinco acusaciones de abuso sexual y violación que pesan en su contra, sino con irregularidades financieras.

"VOY A SER GOBERNADOR", INSISTE FÉLIX SALGADO

Durante el mitin que realizó el 28 de abril, Salgado Macedonio insistió en que será Gobernador de Guerrero, aunque no detalló cómo lo logrará, luego de que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral decidieran negarle la posibilidad de participar como candidato del partido Morena a la gubernatura de esa entidad.

"Se los advierto, voy a ser Gobernador de Guerrero", aseguró Salgado Macedonio ante cientos de simpatizantes reunidos en un mitin en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero.

En el encuentro con sus simpatizantes afirmó que apoyará a quien Morena designe como nuevo candidato o candidata a la gubernatura de Guerrero.

"Yo voy a ir a acompañar a la candidata o al candidato a todos los pueblos de Guerrero. ¡Soy de Morena! ¡Viva Morena! No nos vamos de Morena, que quede claro. Y vamos a ganar, a respaldar a todos los alcaldes, a todos los diputados, locales, federales y Gobernadora o Gobernador. Entonces, vamos a apoyarlos y vamos a recorrer todo el estado y vamos a ganar. El 6 de junio gana Morena porque gana Morena, pero necesitamos estar unidos. Estar fuertes", argumentó el exsenador.

Además, Félix Salgado anunció que denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ubicada en Washington, EU, y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José, Costa Rica, para exponer su caso y que se le resuelva, y así, "ningún órgano electoral se le vuelva a ocurrir quitar los derechos a ningún ciudadano mexicano".

"Vamos a ir a la Corte Interamericana a poner nuestra denuncia por violación a mi derecho a ser candidato político y electoral. Ellos dicen que el castigo que me impusieron va a sentar un precedente y va a ser ejemplar, porque no informé de los gastos de precampaña. ¿Ah, sí? Pues ahora van a ver que lo que nosotros les vamos a poner va a ser algo ejemplar y va a sentar un precedente en México para que ningún órgano electoral se le vuelva a ocurrir quitar los derechos a ningún ciudadano mexicano", explicó ante sus simpatizantes.

El exsenador insistió en que las determinaciones tanto del INE y, la más reciente, del TEPJF están basadas en mentiras, ya que si la pregunta es si informó o no sobre los gastos electorales, "¿por qué reprochan y sancionan que haya sido extemporáneo?".

"No tienen derecho a ello, y sin embargo, lo hicieron, claro, basado en mentiras. [...] Ellos dicen y resuelven basados en una mentira porque dicen ´Félix no informó de gastos´, pero yo sí informé de gastos y Morena sí informó de gastos. Óiganlo, sí informó Morena y ellos dicen que fue extemporáneo. A ver, aunque haya sido extemporáneo, la pregunta es ¿informó o no informó? Sí informó. Entonces ¿por qué me sentencian a la pena máxima y le ponen que fue con dolo si no es cierto? Fue una mentira", recalcó.

Salgado Macedonio aclaró que su denuncia ante la CIDH y la Corte IDH no será presencial, ya que "no dará gusto a sus adversarios" al salir del país, por lo que la presentará a través de Internet.

"Por eso llevo todos mis documentos ante la Corte Interamericana, que está en Costa Rica, y ante la Comisión Interamericana, que está en Washington, EU, pero no me voy a ir ahorita, la denuncia la voy a poner por Internet, porque no voy a ir afuera del país, porque eso es lo que quisieran los contras".

Finalmente, pidió unidad en el partido y que se disuelvan las diferencias para que así prevalezca el partido y no la oposición.

"Andrés Manuel les convoca a luchar de manera pacífica. Si ellos pensaban que nosotros íbamos a reaccionar de manera violenta se equivocaron, vamos a lograr consolidar un gran proyecto nacional", reiteró antes de convocar a otra asamblea con sus seguidores, la cual está programada para el próximo domingo 2 de mayo a las 10:00 horas, en el Zócalo de Acapulco.