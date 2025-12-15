Mudanza, promesa de AMLO incumplida

Ciudad de México.- La descentralización de las secretarías federales "para impulsar el desarrollo equilibrado en todo el país" fue una de las promesas incumplidas del expresidente Andrés Manuel López Obrador que, a diferencia de la implementación de los programas sociales o los proyectos de infraestructura, no fue adoptada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El objetivo del político tabasqueño era reubicar 32 dependencias y entidades de la administración pública federal; sin embargo, al término de su gobierno solamente siete instituciones fueron trasladadas y lo hicieron de manera parcial. Además, nunca hubo intención real de destinar recursos para alcanzar dicho objetivo, y se tiene cuenta de que únicamente se invirtieron 39 millones 784 mil pesos.

"Ya no se pudo", reconoció López Obrador el jueves 11 de enero, a nueve meses de finalizar su mandato, bajo el argumento de que la pandemia de Covid-19 impidió continuar con esa labor.

En atención a una solicitud de información de El Universal, la Oficina de la Presidencia de la República confirmó que la Titular del Ejecutivo decidió no dar continuidad a la descentralización.

López Obrador señaló que regiones como el Bajío, Quintana Roo, la Riviera Maya y algunas ciudades fronterizas tienen crecimiento de 5%, 6%, 8%, pero hay entidades en el país, como Campeche y Tabasco, que decrecen, es decir, están debajo de cero.

A pesar de ello, el gobierno anterior nunca contempló recursos exprofeso para implementar dicha estrategia. Solamente siete dependencias lograron su reubicación parcial y todas lo hicieron a través de la prestación de edificios en comodato.

La Secretaría de Salud nunca ofreció detalles de su traslado a Acapulco de Juárez, en Guerrero, pero reportó que consiguió un inmueble en comodato por seis años y gastó 32 millones para la instalación de oficinas.

La Secretaría de Cultura consiguió un edificio en Tlaxcala que recibió en comodato, en donde trabajan 65 personas, mientras que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) reportó su reubicación a Mazatlán, Sinaloa; sin embargo, datos oficiales señalan que dicha comisión se creó el 5 de julio de 2001 y su sede central está en esa entidad, motivo por el que no hubo ninguna mudanza.