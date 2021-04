Muere adulto mayor tras recibir la vacuna CanSino en Oaxaca

Un adulto mayor de 80 años de edad murió este miércoles tras recibir la vacuna anti Covid-19 de la farmacéutica china CanSino Biologics que este día arrancó su aplicación en 49 municipios del Istmo de Tehuantepec.

La muerte del hombre fue confirmada por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), dependencia del gobierno de Oaxaca, que catalogó el caso como un Evento Supuestamente Atribuible a Vacunación e Inmunización (ESAVI).

Según la información oficial, el adulto mayor, originario del barrio Guichivere, en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, acudió esta tarde a recibir la aplicación de la vacuna y no reportó sentirse mal. Tras recibir la dosis pasó a la sala de observación y presentó desvanecimiento, por lo que fue atendido inmediatamente por personal médico que se encontraba en el lugar.

Ante la gravedad del paciente, identificado como el médico Armando Canseco Peralta, el hombre fue trasladado al Hospital General de Santo Domingo Tehuantepec y se brindó soporte médico durante el trayecto, pero no se obtuvo respuesta, por lo que se corroboró su defunción a la llegada al hospital.

Los SSO explicaron que los evento supuestamente atribuibles a vacunación, o ESAVI, que se consideran graves son dictaminados por un Comité Nacional de Expertos de acuerdo a los lineamientos establecidos y pidió a la población brindar toda la información sobre su estado de salud y no ocultar síntomas cuando el personal de salud los interrogue al momento de llegar al punto de vacunación.

"El personal vacunador se encuentra capacitado para la aplicación de las vacunas contra la Covid-19, además en cada puesto de vacunación hay médicos vigilando el estado de salud de los pacientes", señaló en un comunicado oficial.

Según la dependencia de salud, los vacunadores cumplieron con el protocolo de aplicación del biológico, que sólo consiste de una dosis, el cual incluye revisar el nombre de la vacuna a aplicar, el lote correspondiente, la caducidad, su temperatura y revisar la dosis y vía para aplicar, así como verificar que el registro corresponda al paciente y datos generales del mismo.

Mientras que abundó que en el protocolo de observación, los Servicios de Salud de Oaxaca cumplen con la vigilancia del paciente, la cual es realizada por "médicos que están pendientes de cualquier situación que se pudiera presentar durante los primeros 30 minutos posteriores a la vacunación de acuerdo a los lineamientos establecidos".

Estos médicos están de guardia en todos los puntos de vacunación, donde asegura la dependencia, se cuenta con "medicamentos, oxígeno y una ambulancia de traslado que pudieran utilizarse en caso de presentarse algún evento adverso ocasionado por la vacuna".

Se trata del primer caso de un adulto mayor que muere en la entidad tras recibir la imunización contra el Covid-19 entre las miles de personas que han recibido las dosis sin ningún contratiempo; además, es el primer evento grave que se relaciona a la vacuna CanSino, la única que se probó en su fase 3 en Oaxaca.

De acuerdo con la Guía Técnica para la aplicación de la vacuna de CanSino de la Secretaría de Salud del gobierno de México, esta vacuna es segura y se ha aprobado en al menos cinco países de América Latina, pues los resultados del análisis intermedio del ensayo clínico de Fase III, mostraron que tiene una eficacia general del 68.83% para la prevención de todas las infecciones sintomáticas de Covid-19, 14 días después de la vacunación y 65.28 % 28 días después de su aplicación.

Mientras que señala que los eventos adversos reportados en los ensayos clínicos hasta ahora fueron en su mayoría leves o moderados. Los más frecuentes consisten en dolor, enrojecimiento, inflamación y prurito en el sitio de aplicación, así como fiebre, fatiga, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, disminución del apetito y mareo, y en menor frecuencia disminución de la sensibilidad táctil, problemas gastrointestinales y somnolencia.

El documento también señala que los ESAVI graves, ya sea que ocurran durante los 30 minutos de observación, o posteriormente, "deberán notificarse en forma inmediata a su detección por los servicios de salud públicos a la jurisdicción sanitaria respectiva y al nivel jerárquico superior de la institución de salud, para que cuanto antes se inicie el registro, investigación y seguimiento del caso".