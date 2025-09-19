Muere estudiante del IPN tras explosión en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó este viernes la muerte del estudiante del CECyT 7 Giovani Martínez Llanos, quien fue otra de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz", expresó la institución educativa en su cuenta de X.

Con la muerte del estudiante de Ingeniería Automotriz, ya suman tres los alumnos estudiantes y un trabajador del IPN que perdieron la vida por este incidente.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer que 21 personas continúan hospitalizadas, mientras que 38 personas ya fueron dadas de alta.

Además, dio a conocer que ascendió a 25 el número de muertos por estos hechos.