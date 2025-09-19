logo pulso
Muere estudiante del IPN tras explosión en Iztapalapa

Las autoridades confirman la muerte de un estudiante del IPN en el accidente del Puente de la Concordia.

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 01:50 p.m.
A
Muere estudiante del IPN tras explosión en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó este viernes la muerte del estudiante del CECyT 7 Giovani Martínez Llanos, quien fue otra de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz", expresó la institución educativa en su cuenta de X.

Con la muerte del estudiante de Ingeniería Automotriz, ya suman tres los alumnos estudiantes y un trabajador del IPN que perdieron la vida por este incidente.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer que 21 personas continúan hospitalizadas, mientras que 38 personas ya fueron dadas de alta.

Además, dio a conocer que ascendió a 25 el número de muertos por estos hechos.

