logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Muere hijo de alcaldesa de Bacanora en ataque

Por El Universal

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Muere hijo de alcaldesa de Bacanora en ataque

HERMOSILLO, Son.- La alcaldesa del municipio serrano de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte, sufrió un ataque armado en el kilómetro 60 de la carretera Hermosillo-Mazatán, donde perdió la vida su hijo.

El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó el fallecimiento del joven Édgar, de 36 años de edad, quien conducía el vehículo color blanco en el que viajaba junto a su madre, la alcaldesa.

Aclaró que no se trató de un atentado directo contra la edil Biebrich Duarte.

Según las primeras investigaciones de las autoridades, dijo, el ataque se habría desencadenado tras una presunta disputa de tránsito cuando el automóvil de la alcaldesa intentó rebasar a otro vehículo ocupado por sujetos armados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los tripulantes de la otra unidad respondieron con disparos, que impactaron directamente del lado del conductor, donde iba el hijo de la edil, provocándole heridas mortales. 

En tanto, la alcaldesa resultó con lesiones menores luego de que el automóvil se saliera del camino tras la agresión.

Las autoridades estatales han descartado, de manera preliminar, que se trate de un atentado dirigido contra la funcionaria del municipio de Bacanora.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    México envía segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba
    México envía segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba

    México envía segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba

    SLP

    EFE

    Los buques Papalopan y Huasteco partieron del puerto de Veracruz con ayuda humanitaria.

    Claudia Sheinbaum presentará reforma electoral pese a falta de acuerdo
    Claudia Sheinbaum presentará reforma electoral pese a falta de acuerdo

    Claudia Sheinbaum presentará reforma electoral pese a falta de acuerdo

    SLP

    El Universal

    Morena apoyará la iniciativa aunque persisten algunas indefiniciones entre los aliados.

    Violencia de los cárteles mexicanos aviva temores por el turismo antes del Mundial
    Violencia de los cárteles mexicanos aviva temores por el turismo antes del Mundial

    Violencia de los cárteles mexicanos aviva temores por el turismo antes del Mundial

    SLP

    AP

    El operativo contra 'El Mencho' desató enfrentamientos que dejaron 70 muertos en Jalisco y otras entidades.

    Turistas desaparecidos en Mazatlán: Fiscalía mantiene investigación activa
    Turistas desaparecidos en Mazatlán: Fiscalía mantiene investigación activa

    Turistas desaparecidos en Mazatlán: Fiscalía mantiene investigación activa

    SLP

    AP

    Autoridades realizaron dos cateos y múltiples entrevistas para avanzar en la investigación del caso.