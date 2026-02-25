Muere hijo de alcaldesa de Bacanora en ataque

HERMOSILLO, Son.- La alcaldesa del municipio serrano de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte, sufrió un ataque armado en el kilómetro 60 de la carretera Hermosillo-Mazatán, donde perdió la vida su hijo.

El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó el fallecimiento del joven Édgar, de 36 años de edad, quien conducía el vehículo color blanco en el que viajaba junto a su madre, la alcaldesa.

Aclaró que no se trató de un atentado directo contra la edil Biebrich Duarte.

Según las primeras investigaciones de las autoridades, dijo, el ataque se habría desencadenado tras una presunta disputa de tránsito cuando el automóvil de la alcaldesa intentó rebasar a otro vehículo ocupado por sujetos armados.

Los tripulantes de la otra unidad respondieron con disparos, que impactaron directamente del lado del conductor, donde iba el hijo de la edil, provocándole heridas mortales.

En tanto, la alcaldesa resultó con lesiones menores luego de que el automóvil se saliera del camino tras la agresión.

Las autoridades estatales han descartado, de manera preliminar, que se trate de un atentado dirigido contra la funcionaria del municipio de Bacanora.